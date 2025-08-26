Yemekteyiz Merve Afacan kimdir, kaç yaşında? 3. gün yarışmacısı Merve'nin hayatı gündemde!

Yemekteyiz Merve Afacan bu sezon 200 bin TL’lik büyük ödülü kazanmak için kararlı. Yarışmada rakiplerini analiz ederek kendine güvenini ortaya koyan Afacan, “Rakiplerimi inceledim ve aralarında en iddialı benim” dedi.

YEMEKTEYİZ MERVE AFACAN KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde mutfağa giren yarışmacı Merve Afacan, 31 yaşında ve iki çocuk annesi.

Aslen Sinoplu olan Merve, daha önceki sezonlarda da mutfaktaki becerileriyle öne çıkmış ve rakiplerine fark atmıştı. Et yemekleri ve hamur işleri konusundaki ustalığıyla tanınan Afacan, bu sezon 200 bin TL’lik büyük ödülü kazanmak için iddialı bir şekilde yarışıyor.

YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışma, hem yemek yapmayı sevenlerin hem de rekabeti takip etmek isteyen izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.