27 Haziran Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'nin sahibi

23-27 Haziran haftası Yemekteyiz programının birincisi bugün belli oluyor. Sezon finali olacak Yemekteyiz'de sezonun son birincisinin açıklanması bekleniyor. 5 yarışmacı arasından 27 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'nin sahibi belli oluyor.

27 Haziran Yemekteyiz kim kazandı araştırılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı sezon finali yapmadan önce son birincisini seçiyor. Muhammet, Öznur, Cüneyt, Merve ve Asel arasından 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim olacak merak ediliyor.

27 HAZİRAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün 16.00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 23-27 Haziran haftasının birincisi bugün belli oluyor. Programın ardından 27 Haziran Yemekteyiz'in kazanan ismi 33 puanla Merve hanım oldu.

Sonuncu 21 puan alan Cüneyt Bey oldu.

Dördüncü 25 puan alan Öznur Hanım oldu.

Üçüncü 27 puan alan Muhammet Bey oldu.

İkinci 32 puan alan Asel Hanım oldu.

Birinci ise 33 puan alan Merve Hanım oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 150 BİN TL KİM KAZANDI?

23-27 Haziran haftasında 5 yarışmacı mutfakta hünerlerini sergileyerek misafirlerini ağırladı. Gün sonunda puanlanan yarışmacılar arasından Zuhal Topal'ın da puanları eklenerek 150 bin TL'lik ödülün sahibi 33 puanla Merve Hanım oldu. Bu hafta yarışan isimler şu şekilde:

Muhammet Ali Yücel

Öznur Gündoğdu

Cüneyt Öncel

Merve Pektaş

Asel Çukuryayla

YEMEKTEYİZ SEZON FİNALİ Mİ, BİTTİ Mİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı 27 Haziran 2025 Cuma günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapıyor. Ekranlara yaz döneminde ara veriyor.

YENİ SEZON TARİHİ

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçmiş sezonlara bakıldığında Eylül veya Ekim aylarında yeni sezonun başlaması bekleniyor.