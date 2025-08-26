Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yemekteyiz Mahmut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz 4. yarışmacısı merak uyandırdı!

Yemekteyiz Mahmut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz 4. yarışmacısı merak uyandırdı!

Yemekteyiz Mahmut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz 4. yarışmacısı merak uyandırdı!
TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı Mahmut Aydın gündemde. Mahmut Amca olarak tanınan Yemekteyiz Mahmut kimdir, kaç yaşında, nereli izleyenler tarafından merak ediliyor.

Perşembe günü Zuhal Topal’la Yemekteyiz mutfağına giren Mahmut Aydın, hem deneyimi hem de iddialı tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. 52 yaşındaki yarışmacı tarifleri ile dikkat çekiyor.

Yemekteyiz Mahmut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz 4. yarışmacısı merak uyandırdı! - 1. Resim

YEMEKTEYİZ MAHMUT AYDIN KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının Perşembe gününe damga vuran ismi Mahmut Aydın oldu. 52 yaşındaki yarışmacı, altı çocuk babası olarak hayatını hem ailesine hem de mutfağa adıyor.

Aslen Siirtli olan Mahmut, izleyici tarafından “Mahmut Amca” olarak tanınıyor. Daha önceki sezonlarda da kendine özgü tavırları ve rakipleriyle kurduğu eğlenceli diyaloglarla dikkat çeken yarışmacı, et yemekleri ve hamur işlerinde gösterdiği beceriyle rakiplerini zorluyor. 200 bin TL’lik büyük ödül için kararlı bir şekilde mücadele ediyor.

Yemekteyiz Mahmut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz 4. yarışmacısı merak uyandırdı! - 2. Resim

YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

