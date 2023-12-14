14-15 Aralık Evde Bakım Maaşları yattı mı? Evde bakım aylığı ne zaman yatacak? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA !

14 Aralık 2023 11:58 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:25

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım maaşının aralık ayı ödeme tarihi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. İhtiyaç sahipleri evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı mı? araştırıyor. Aralık 2023 Evde bakım yardımları hesaplara ne zaman yatacak? Evde bakım aylığı nasıl sorgulanır? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylıkları her ayın 15 ile 31'i arasında ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin tarihini e-Devlet ya da SMS yolu ile sorgulayarak erişebiliyor.

ARALIK AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını bildirdi.

EVDE BAKIM DESTEĞİ NEDİR?

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

e-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Vatandaşlar e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığını sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla ödemeler hakkın bilgi alabiliyor.