Adana’da deprem mi oldu? Son Dakika! Az önce Adana’da deprem mi oldu? | Adana’da deprem kaç şiddetinde, ne zaman oldu? 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

15 Aralık 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:19

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana’da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar hemen Adana depremi ile ilgil bilgi almaya çalıştı. Adana ili ve çevresinde yaşayanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini incelemeye başladı. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu ? İşte, 15 Aralık 2023 Adana depremi kaç büyüklüğünde, ne zaman oldu? yanıtı

ADANADA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde saat 13.28 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.9 km olarak açıklandı.