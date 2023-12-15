Adana’da deprem mi oldu? Son Dakika! Az önce Adana’da deprem mi oldu? | Adana’da deprem kaç şiddetinde, ne zaman oldu? 15 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri
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Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Az önce Adana’da deprem mi oldu? sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hissedenler 15 Aralık Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? sorularına yanıt arıyor. Peki Adana’da bugün deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri…
Adana’da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar hemen Adana depremi ile ilgil bilgi almaya çalıştı. Adana ili ve çevresinde yaşayanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini incelemeye başladı. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu ? İşte, 15 Aralık 2023 Adana depremi kaç büyüklüğünde, ne zaman oldu? yanıtı
ADANADA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde saat 13.28 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.9 km olarak açıklandı.