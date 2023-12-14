Beyaz Balina Filmi nerede çekildi? Beyaz Balina çekim yeri neresi?

14 Aralık 2023 16:02 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:36

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beyaz Balina filminin nerede çekildiği filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yönetmenliğini A. Uygur Öztürk'ün üstlendiği film, Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşayan Ali ve Vahap'ın dostluğunu Moby Dick romanı üzerinden anlatıyor. 2017 yılında vizyona giren ve zaman zaman televizyon ekranlarında da verilen Beyaz Balina filminin nerede hangi ilde çekildiği vatandaşlar tarafından aranmakta. Peki Beyaz Balina filmi nerede çekildi? İşte yanıtı…

BEYAZ BALİNA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Uygur Öztürk'ün Türkiye'de çektiği ilk uzun metrajlı sinema filmi olan Beyaz Balina Filmin çekimlerinin büyük bölümü Çankırı'da ve bazı sahneleri İstanbul Şile'de gerçekleştirildi. Beyaz Balina gilminin göz alıcı doğa manzaraları ile örülü çekimleri ise Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Kale Köyü’nde gerçekleştirildi. Filmin bazı iç mekan sahneleri ise İstanbul Şile’de tamamlandı.

Filmin etkileyici müziklerinde ise Cenk Erdoğan'ın imzası var.

BEYAZ BALİNA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Efe Karaman, Kaan Ürkmez, Erden Alkan, Umut Karadağ, Güneş Sayın ve Burak Çimen gibi isimler yer alıyor.

BEYAZ BALİNA FİLMİ KONUSU NE?

Ali ve Vahap adındaki iki çocuğun hayatları Anadolu’nun ücra bir köyünde kesişir. Aslında büyük şehirde doğup büyümüş olan Ali anne ve babasının vefatından sonra dedesinin köyüne gelir. Fakat buradaki hayata uyum sağlaması kolay olmaz ve köyün yaramaz çocuğu Vahap bir anda düşmanı olur. Zamanla iki çocuk birbirlerini tanıdıkça, düşmanlıkları arkadaşlığa ve dostluğa dönüşecektir... Ali’nin okumaya başladığı ama bitiremediği ‘Moby Dick’ romanı bu iki bu köyde kafadarın tutkusuna dönüşür ama kitabı bulup okumak hiç de kolay değildir…