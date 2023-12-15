Buket Nurşah Tekışık kimdir? Buket Nurşah Tekışık kaç yaşında, nereli? Avukat Buket Nurşah Tekışık hangi üniversiteden mezun?

15 Aralık 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:31

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Buket Nurşah Tekışık, bir savcının odasında poz verip sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı paylaşıma ise "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim"notunu yazdı. Buket Nurşah Tekışık'ın savcının odasında yaptığı paylaşım sonrası Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bu olay ile Buket Nurşah Tekışık’ın özgeçmişi ve hayatı merak edildi. Peki Buket Nurşah Tekışık kimdir? Buket Nurşah Tekışık kaç yaşında,nereli?detaylar haberimizde…

BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?

Buket Nurşah Tekışık, 1993 yılında doğdu. Buket Nurşah Tekışık, Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi'nde hukuk okudu. Yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yapmaya devam ediyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık bürosunun kurucusudur. İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğu biliniyor.