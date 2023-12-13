Çalışma saatleri kısalacak mı? Çalışma saatleri değişiyor mu? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor?

13 Aralık 2023 10:38 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:13

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de milyonlarca çalışan, çalışma saatleri ile ilgili yeni bir düzenleme gidilip gidilmeceğini merak ediyor. Haftalık mesai saatlerinin azaltılması yönünde çalışmalar olup olmayacağı bir kez daha gündeme geldi. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışma saatlerine yönelik açıklamalarına çevrildi. Türkiye'deki haftalık 45 saatlik çalışma süresi azalacak mı? Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinde araştırmalarına hız verdi. Peki çalışma saatleri değişiyor mu?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumdaki açıklamaları çalışma saatlerinde değişiklik sinyali olarak algılanmıştı. Bakan Işıkhan, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını, sosyal güvenlik mevzuatını da yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini söylemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz." dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin mayıs ayında yaptığı açıklamada haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" demişti.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ 37,5 SAATE Mİ DÜŞÜYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftalık çalışma saatini 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi teklifinin muhalefet tarafından Meclis'e sunulduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ MESAİ SAATLERİ KAÇ SAAT?

Türkiye'de ise 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlenmiştir. 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabilir