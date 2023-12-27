Ecem Taşer kimdir? Fenomen Ecem Taşer kaç yaşında, evli mi? Ece Taşer Instagram hesabını kapattı mı?

27 Aralık 2023 08:24 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 08:27

Instagram ve Tiktok için çektiği videolarla tanınan Ecem Taşer yaptığı son paylaşımları ile sosyal medyanın gündeminde. Fenomen Ecem Taşer’in aktif olarak kullandığı Instagram hesabına ulaşamayan takipçilerin akıllarına Ecem Taşer Instagram hesabını kapattı mı? sorusu geldi. Fenomen Ecem Taşer’in hayatı hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medya fenomeni Ecem Taşer sorusu kimdir? merak ediliyor. İşte Ecem Taşer kimdir? Ecem Taşer kaç yaşında,evli mi? Ecem Taşer Instagram hesabını kapattı mı? yanıtı…

ECEM TAŞER KİMDİR?

29 yaşındaki fenomen Ecem Taşer, sosyal medyada ürettiği içerikler ve videolar ile tanınıyor. 24 yaşında evlenen Ecem Taşer, 5 yıldır evli. Ecem Taşer "ecemtaser" adı ile Instagram'da yer alıyor. 187 bin kişi tarafından takip ediliyor. Tiktok’ta “ecemtaser” kullanıcı adı ile videolar çeken Ecem Taşer’in 11 binden fazla takipçi sayısı var. Sosyal medya fenomeni Ecem Taşer, polisliği bırakan eşiyle beraber Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşme kararı aldı.