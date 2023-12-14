14 Aralık 2023 13:23 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 13:33

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hasan Bitmez öldü mü? aratılıyor. Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında konuşurken kürsüde fenalaşarak yere yığılan Hasan Bitmez, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam ederken vatandaşlar sağlık durumunu araştırdı. Peki, Hasan Bitmez öldü mü? Son dakika! Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez neden öldü, hasta mıydı?

HASAN BİTMEZ ÖLDÜ MÜ?

Kürsüde konuşurken fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Fahrettin Koca, Bitmez'in vefatını şöyle duyurdu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde iki gün önce rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanemize getirilen Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969'da Giresun'da dünyaya gelen Hasan Bitmez, El-Ezher Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi kuruluşlarda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmekteydi. Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.