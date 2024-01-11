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    İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran'da geçiyor mu?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İslamiyette kandil var mı merak edildi. 11 Ocak Regaib Kandili olması nedeniyle arama motorlarında İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran'da var mı? soruları gündeme geldi. Merak edilenler arasında yer alan soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

    İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran&#039;da geçiyor mu?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İslam dininde kandil var mı? merak edilenler arasında yer alıyor. 11 Ocak Regaib Kandili'nde vatandaşların gündeminde yer alan İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran'da var mı? sorularının yanıtı haberimizdedir. Detaylar...

    İSLAMDA KANDİL VAR MI?

    Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. (Seadet-i Ebediyye)

    İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
    Ahiret yolcusunun, ibadetle ihya edilmesi kuvvetle müstehab olan mübarek geceleri boş geçirmesi uygun değildir; çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmal eden tüccar, bir kâr sağlayamadığı gibi, mübarek geceleri gafletle geçiren ahiret yolcusu da maksada ulaşamaz. (İhya)

    İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran'da geçiyor mu?

    KANDİL'DE ORUÇ TUTULUR MU?

    Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesidir. Allahü teâlâ, Regaib gecesinde, mümin kullarına, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece edilen dua reddolmaz. Regaib Kandili'nde namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler önemlidir. Regaib Kandili'nde oruç tutup Regaib gecesini ihya etmek çok sevab olur.

    Bir hadis-i şerif meali: (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

    11 OCAK NE KANDİLİ?

    11 Ocak Perşembe günü Regaib Kandilidir.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Regaib Kandili
    Haberler > Hayatın İçinden > İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran'da geçiyor mu?
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