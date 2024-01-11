İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran'da geçiyor mu?

11 Ocak 2024 10:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 10:40

İslam dininde kandil var mı? merak edilenler arasında yer alıyor. 11 Ocak Regaib Kandili'nde vatandaşların gündeminde yer alan İslamda kandil var mı? Regaip Kandili Kuran'da var mı? sorularının yanıtı haberimizdedir. Detaylar...

İSLAMDA KANDİL VAR MI?

Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. (Seadet-i Ebediyye)



İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Ahiret yolcusunun, ibadetle ihya edilmesi kuvvetle müstehab olan mübarek geceleri boş geçirmesi uygun değildir; çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmal eden tüccar, bir kâr sağlayamadığı gibi, mübarek geceleri gafletle geçiren ahiret yolcusu da maksada ulaşamaz. (İhya)

KANDİL'DE ORUÇ TUTULUR MU?

Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesidir. Allahü teâlâ, Regaib gecesinde, mümin kullarına, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece edilen dua reddolmaz. Regaib Kandili'nde namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler önemlidir. Regaib Kandili'nde oruç tutup Regaib gecesini ihya etmek çok sevab olur.

Bir hadis-i şerif meali: (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

11 OCAK NE KANDİLİ?

11 Ocak Perşembe günü Regaib Kandilidir.