İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2024! Taksi indi bindi, kısa mesafe, açılış ücreti ne kadar oldu?

8 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 16:53

İstanbul taksi indi bindi ücreti 2024 kaç TL oldu? İstanbul’da yeni taksi indi bindi ücreti belli oldu. Peki, İstanbul taksi indi bindi ücreti 2024 ne kadar? İşte Taksi indi bindi, kısa mesafe, açılış ücreti ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar…

İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2024

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu.

VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu.

8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Buna göre, taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zam sonrası metrobüs en uzun mesafe ücreti, 22,5 liradan 26,55 liraya yükselmiş oldu. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.