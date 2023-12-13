Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? Kolpaçino 4 çıktı mı, sinemalarda mı? Kolpaçino 4 konusu ne?

13 Aralık 2023 09:28 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 09:32

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Kolpaçino film serisine bir yenisi daha eklendi. Kolpaçino’yu birçok kez izleyen filmin hayranları yeni devam filmi Kolpaçino 4 için araştırmalara başladı. Senaryosunu Şafak Sezer’in kaleme aldığı oyuncu kadrosu ile heyecan uyandıran Kolpaçino 4 4'lük filminin afişi de Kasım ayında yayınlanmıştı. Kolpaçino 4 bugün mü vizyona giriyor? Sorularının yanıtı araştırılıyor. Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak,çıktı mı? İşte yanıtı…

KOLPAÇİNO 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şafak Sezer’in geniş hayran kitlesine ulaşan filmi Kolpaçino 4 4’lük, 12 Ocak 2024 Cuma günü vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin otururken senaryosunu Şafak Sezer kaleme aldı.

KOLPAÇİNO 4 OYUNCULARI KİM?

Başrolünde Şafak Sezer’in olduğu Kolpaçino 4 filminin kadrosunda İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Aşkım Kapışmak, Cem Kılıç, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin yer alıyor.

KOLPAÇİNO 4 4'LÜK KONUSU NE?

Özgür (Şafak Sezer) ve Sabri (Aydemir Akbaş), aralarındaki husumete son vermek ve hesaplaşmak için bir mekanda toplanırlar. Tayfun (Ali Çatalbaş), nişanlanmadan önce son bir kumar gecesi organize eder, Özgür'ü de bu özel gecede kendisine eşlik etmesi için davet eder. Vural ve adamlarının mekâna gelmesi işleri değiştirecektir.