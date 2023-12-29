Metro yılbaşı gecesi saat kaça kadar açık? 31 Aralık-1 Ocak yılbaşı metro çalışma saatleri ne?

29 Aralık 2023 08:35 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 08:36

31 Aralık metro saat kaça kadar açık olacak? 1 Ocak metro saat kaça kadar açık olacak? Vatandaşların gündeminde yer alan konulardan biri. Yılbaşında toplu taşıma kaça kadar çalışıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Metro İstanbul sosyal medya hesabından sefer düzenlemeleri ile ilgili yaptığı açıklamayla İstanbul’da metro yılbaşı gecesi saat kaça kadar açık? Sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…

31 ARALIK-1 OCAK YILBAŞI METRO ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Metro İstanbul, kentte yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

1 OCAK ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.