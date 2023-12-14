MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ 2024 ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri

14 Aralık 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:06

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Her yıl binlerce aday Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına katılım sağlıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Sınava girecek binlerce aday, ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini araştırmaya başladı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için arama yapan adaylar MSÜ sınavı başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman 2024? Sorusuna yanıt buldu. İşte MSÜ 2024 ÖSYM başvuru ve sınav takvimi detayları…

2024-MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 takviminde yer alan bilgilere göre;

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 03 Ocak 2024 ve 30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

2024-MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 2024 yılında 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.