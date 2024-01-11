11 Ocak 2024 09:02 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:03

Regaib Kandili'nde vatandaşlar sevdiklerine İnstagram, Whatsapp, Facebbok üzerinden göndermek üzere anlamlı, yazılı ve resimli Kandil mesajlarını araştırıyor. İşte Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024!

REGAİB KANDİLİ MESAJLARI!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

REGAİB KANDİLİ SÖZLERİ 2024!

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız kandil kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, cazibesine kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..

11 OCAK KANDİL Mİ?

11 Ocak Perşemne günü Regaib kandilidir. Hayırlı Kandiller...

REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?