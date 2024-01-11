Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandiline özel kutlama mesajları ve sözleri araştırılıyor. Vatandaşlar Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024 araması yapıyor.

    Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024!
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Regaib Kandili'nde vatandaşlar sevdiklerine İnstagram, Whatsapp, Facebbok üzerinden göndermek üzere anlamlı, yazılı ve resimli Kandil mesajlarını araştırıyor. İşte Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024!

    REGAİB KANDİLİ MESAJLARI!

    Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

    Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

     Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

    Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

    Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024!

    REGAİB KANDİLİ SÖZLERİ 2024!

    Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

    Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

    Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız kandil kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

    Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, cazibesine kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..

    11 OCAK KANDİL Mİ?

    11 Ocak Perşemne günü Regaib kandilidir. Hayırlı Kandiller...

    Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024!

    REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

    Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.

    Regâib Kandili, doğrudan Kur'an'da geçmese de dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil, diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KandilRegaib Kandili
    Haberler > Hayatın İçinden > Regaip Kandili kutlama mesajları! Anlamlı, kısa ve resimli kandil sözleri! Üç aylar ve Regaib Kandili mesajı 2024!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kim? - Hayatın İçindenMHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kim?İzmir'de elektrik kesintisi! Bu gece ve yarın bazı ilçelerde elektrikler kesilecek - Hayatın İçindenİzmir'de elektrik kesintisi! Bu gece ve yarın bazı ilçelerde elektrikler kesilecekYarın İstanbul, Bursa, Kocaeli okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? - Hayatın İçindenYarın İstanbul, Bursa, Kocaeli okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak?Sandık Kokusu Atilla kim, gerçek adı nedir? Metin Akdülger kim? - Hayatın İçindenSandık Kokusu Atilla kim, gerçek adı nedir? Metin Akdülger kim?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 393 EKPSS personel ataması ne zaman? - Hayatın İçindenAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 BİN 393 EKPSS personel ataması ne zaman?Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? İşte en genç başbakana dair detaylar... - Hayatın İçindenFransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? İşte en genç başbakana dair detaylar...Emekliye ek zam gelecek mi? - Hayatın İçindenEmekliye ek zam gelecek mi?Selçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı? - Hayatın İçindenSelçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı?8-9 Ocak Ankara'da su kesintisi yaşanacak yerleri ASKİ açıkladı - Hayatın İçinden8-9 Ocak Ankara'da su kesintisi yaşanacak yerleri ASKİ açıkladıTaksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri! - Hayatın İçindenTaksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri!
    Sonraki Haber Yükleniyor...