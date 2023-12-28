SAKARYA VALİSİ KİM? Yaşar Karadeniz kimdir?

28 Aralık 2023 09:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:21

Sakarya Valisi kimdir? sorusu bugün Sakarya’nın Dağdibi mevkiinde yaşanan kaza sonrası gündemde. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı katliam gibi kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz bildirdirken Vali Karadeniz hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Sakarya Valisi kimdir? Vali Yaşar Karadeniz kimdir, kaç yaşında,nereli?

YAŞAR KARADENİZ KİMDİR?

1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da yaptı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı.1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinin ilk kaymakamı olarak atandı.



Sırasıyla Konya-Taşkent, Hakkari-Çukurca, Ordu-Aybastı, Mardin-Yeşilli, Trabzon-Beşikdüzü, Çanakkale-Eceabat, Tekirdağ-Saray, Gaziantep-Nizip ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ile Kastamonu ve Manisa Valiliği görevlerinde bulunan Yaşar KARADENİZ, 09.08.2023 tarih ve 2020/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sakarya Valiliği görevine atanmış olup, 19.08.2023 tarihinde görevine başlamıştır.