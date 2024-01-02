2 Ocak 2024 09:53 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:04

Ters kelepçe kimlere, neden takılır sorularına cevap aranmakta. Televizyon ekranlarında gözaltı veya tutuklama haberlerinin verilmesinin ardından dikkat çeken kelepçe takma biçimi hakkında detayları sizler için derledik.

TERS KELEPÇE NEDEN TAKILIR?

Ters kelepçe, polisler tarafından şüpheli veya sanıklara uygulanan bir gözaltı yöntemidir. Polisler ters kelepçeyi sanıklara takarken kişinin ellerini arkadan birleştirerek kelepçeleme işlemini gerçekleştirir. Polislerin ters kelepçe yöntemini kullanmasının sebebi, kişinin kaçmasını veya polise direnmesini, güçlük çıkarmasını, saldırmasını ve hatta kendine zarar vermesini önlemek içindir. Bazen ters kelepçe yöntemi işkence olarak görülebilmektedir.

Kişiye ters kelepçe takılabilmesi için polisin makul bir şüpheye veya yasal bir dayanağa sahip olması gerekmektedir. Her polis herkese canı istedi diye ters kelepçe takamaz. Olayın ağırlığı ve tehlikesi ile ters kelepçe doğru orantılıdır. Ters kelepçe yöntemi, denildiği gibi herkese takılmadığından dolayı sadece olağanüstü durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Böylelikle; sıradan, tehlikesiz ve tehdit oluştur(a)mayacak kişilere ters kelepçe takılması, hakaret olarak kabul edilmektedir.

TERS KELEPÇE KİMLERE TAKILIR?

Polisin ters kelepçe yöntemini kişiye uygulayabilmesi için önce yasal bir dayanağa sahip olması gerekmektedir. Daha sonra polis ters kelepçeyi takacak olan kişiye kendisini tanıtmalı, kişinin neden gözaltına alındığını ona söylemeli ve haklarını da açıklamalıdır. Polisin, ters kelepçeyi kişiye takarken kişinin sağlığını tehdit edici hiçbir harekette bulunmaması gerekmektedir. Polisin orantılılık ilkesine uygun davranması gerekmektedir. Aynı zamanda polis, ters kelepçe takılan kişiyi en kısa sürede adli makamlara sevk etmelidir.