Trafikte ambulanslar için yeni çözüm! Artık araç radyolarında anons duyulacak

Ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli doktorlar tarafından geliştirilen ve ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşacak. Araçlara "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak hayata yol verin" anonsları iletecek.

Sistem sayesinde sürücüler panik yapmadan doğru tarafa yönelecek ve ambulanslara yol verebilecek. Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere "fermuar yöntemi" ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların hayata tutunma şansını artırmak hedefleniyor.

Yeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla hayat kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir hayat meselesidir" bilinci yerleşecek. Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da vatandaşın her türlü sağlık problemini çözmek için mücadelelerinin devam ettiğini söyledi. Acil sağlık hizmetlerinde vatandaşların hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasının önemli olduğunu belirten Güner, bu noktada ambulans hizmetinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"ŞEHİR İÇİNDE 8 DAKİKADA VATANDAŞA ULAŞABİLİYORUZ"

Güner, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığında zamanla bir yarışın başladığını vurgulayarak, "Burada en önemli husus hızlı bir şekilde hastanın bulunduğu lokasyondan alınıp doğru hekime, doğru tedavi merkezine götürülmesi. Bu konuda iyiyiz. Şehir içinde 8 dakika, kırsal bölgede yaklaşık 12, 13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu aktaran Güner, bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da 350 acil sağlık istasyonunda 507 ambulansla vatandaşlara sağlık hizmeti verdiklerini vurguladı. Ambulansların trafikte yaşadığı sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı'nın fermuar sistemini uygulamaya aldığını vurgulayan Güner, İstanbul'da fermuar sisteminin başarıyla uygulandığını söyledi.

Güner, İstanbul'da ambulansların trafikteki araçları siren ve tepe lambasıyla uyardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"BAZEN AMBULANSIN GELDİĞİNİ ŞOFÖRLERİMİZ FARK EDEMİYOR" "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız. Bu otoyollarda, köprülerde, tünellerde yapılan uyarıya benzeyen bir sistematik."

TÜRKİYE VE DÜNYADA İLK

Pilot olarak başlatılan uygulamanın bütün İstanbul'a yaygınlaştırılacağını belirten Güner, "Bu uygulama Türkiye'de de, dünyada da ilk. Bu bizim için bir göstergedir. Çünkü dünyanın sağlık başkenti İstanbul'dayız. İlk bizim yapmamız gerekiyor zaten." ifadelerini kullandı.

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu ise İstanbul'un dünyanın en yoğun trafik sorunu yaşayan şehirlerin başında yer aldığını belirtti. Trafik yoğunluğundan ambulansların hastalarını sağlık tesislerine geç götürdüğünü vurgulayan Kavuncu, bu nedenle süreyi kısaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Kavuncu, yaşanan sorunu çözmek için kafa yorduklarını ve yeni bir sistem geliştirdiklerini anlatarak, "Ürettiğimiz şey, diğer sürücülerin günlük dinledikleri radyolara anons verme mantığına dayalı bir radyo yayını yaptık. Bu radyo yayınıyla da etraftaki araçların radyolarına nüfuz edip, onları dinledikleri kanaldan başka bir kanala çekip orada mesajımızı vermek şeklinde oldu." dedi.

Yaptıkları sistemin bir mühendislik çalışması olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Yaptığımız ürün etraftaki 30 metre ile yaklaşık 200 metre çapına yayın yapabilecek bir radyo frekansı. Bu ölçüyü kendimiz ayarlayabiliyoruz. İster 50 metre yaparız, ister 100 metre yaparız. Böylece etraftaki sürücüler daha duyarlı ve farkındalık oluşturulmuş olacak." diye konuştu.

Dr. Kavuncu, trafikteki sürücülerin farkındalığını sağlamak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: