FC26 Türkçe spikerleri kim oldu? Türkçe spiker videosu gündem oldu

FC26 Türkçe spikerleri kim oldu? Türkçe spiker videosu gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

EA Sports FC serisinin yeni oyunu FC 26, Türk futbolseverler için uzun zamandır beklenen bir yeniliği getiriyor. Oyunun Türkçe seslendirme desteği, özellikle maç anlatımlarını daha yerelleştirilmiş ve heyecan verici hale getirecek. Bu kapsamda 'FC26 Türkçe spikerler kim oldu' araştırılıyor.

Merakla beklenen EA Sports FC 26’da Türkçe spikerleri resmiyet kazandı. Türkçe spiker videosu sosyal medyada gündem olurken oyunun çıkış tarihine geri sayım başladı. 

FC26 TÜRKÇE SPİKERLERİ KİM OLDU?

Uzun süredir oyuncular tarafından merak edilen FC 26’nın Türkçe spiker ikilisi nihayet açıklandı. Maç anlatımı için Özkan Öztürk ve yorumcu olarak Ertem Şener’in yer alacağını doğrulandı. Ayrıca Melike Çelik stüdyo muhabiri pozisyonuyla Türkçe anlatım ekibinde yer alıyor.

FC26 Türkçe spikerleri kim oldu? Türkçe spiker videosu gündem oldu - 1. Resim

Fragmanda, Özkan Öztürk'ün EURO 2024'te Mert Günok'un kurtarışı için kullandığı "Ahtapot musun? Örümcek misin?" gibi ikonik replikler yer alıyor. Türkçe spiker desteği PC ve konsol versiyonlarının yanı sıra FC Mobile'a da dahil edilecek.

FC26 Türkçe spikerleri kim oldu? Türkçe spiker videosu gündem oldu - 2. Resim

FC26 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

EA Sports FC 26'nın çıkış tarihlerini duyurdu:

19 Eylül 2025’te EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm

19 Eylül 2025’te EA Play Pro Ultimate Sürüm Erişimi (PC)

19 Eylül 2025’te EA Play Erken Erişim 10 Saatlik Deneme

26 Eylül 2025’te EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm

