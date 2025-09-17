Filenin Efeleri son 16 turu rakibi kim? Kanada'yı yenerek gruptan lider çıktılar

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler’de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grubunu namağlup lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, Filenin Efeleri son 16 turu rakibi kim?

FİLENİN EFELERİ SON 16 TURU RAKİBİ KİM?

Filenin Efeleri'nin Son 16 turundaki rakibi net olarak açıklanmadı. Turnuva formatı gereği, grubunu lider tamamlayan Türkiye, Polonya ile Hollanda arasındaki karşılaşmanın sonucuna göre bu iki takımdan biriyle eşleşecek.

Polonya-Hollanda mücadelesi bugün saat 13.00'te oynanacak. Bu maçın galibi, Türkiye’nin bir sonraki rakibini belirleyecek.

FİLENİN EFELERİ GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKTI

A Milli Takım, Filipinler'in Manila kentinde gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda G Grubu’nda tüm maçlarını kazandı. Libya ve Filipinler'i mağlup eden takım, Kanada karşısında da set kaybetmeden, 25-21, 25-16 ve 27-25’lik setlerle 3-0’lık net bir galibiyet aldı.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu