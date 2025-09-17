Spiker Esen Gök'ün ölüm sebebi ne? Otopsi raporu çıktı

Yarış spikeri Esen Gök, İstanbul Bakırköy'deki evinde yanında bir not ile ölü bulunmuştu. Genç spikerin trajik ölümü günlerce konuşulmuş sebebi ise merak konusu olmuştu. Esen Gök öldürüldü mü, intihar mı etti, yanındaki notta ne yazıyordu? diye araştırıldı. Kesin ölüm sebebi için adli tıp tarafından yapılacak otopsi raporu beklendi. Otopsi raporu bugün geldi, Esen Gök'ün ölüm sebebi belli oldu! İşte ayrıntılar...

ESEN GÖK KİMDİR, NE OLDU?

Esen Gök 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olduktan sonra yerel radyo ve televizyon kanallarında deneyim kazandı. Ege TV ve TRT gibi kanallarda muhabirlik ve program sunuculuğu görevlerinde bulunan genç spiker, daha sonra at yarışı yayınlarının yapıldığı Tay TV’de spikerlik yapmaya başladı. Adının gündeme gelme sebebi ise geçtiğimiz temmuz ayında başına gelenler oldu. Esen Gök'e ulaşamayan yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine Bakırköy'deki evine giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile eve girdi. Korkunç manzara sorası adrese takviye ekipler istendi. Esen Gök çarşafla doğalgaz borusuna asılı bulunmuştu. Olayın sebebi merak konusu oldu, gerçek ise otopsi raporunda ortaya çıktı.

ESEN GÖK'ÜN ÖLMEDEN ÖNCEKİ NOTUNDA NE YAZIYORDU?

Esen Gök'ün intihar ettiği evinde bir de not bulunmuştu. Notta, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım." yazdığı görülmüştü.

İlgili Haber Evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök son yolculuğuna uğurlandı

ESEN GÖK'ÜN ÖLÜM SEBEBİ NE? CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı. Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.