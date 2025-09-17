Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lüks villada çektirdiği selfie 400 bin TL'ye mâl oldu: Ünlü fenomen isyan etti

Lüks villada çektirdiği selfie 400 bin TL'ye mâl oldu: Ünlü fenomen isyan etti

Lüks villada çektirdiği selfie 400 bin TL&#039;ye mâl oldu: Ünlü fenomen isyan etti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ünlü "Invisible House''u (Görünmez Ev) kiralayan TikTok fenomeni Sean Davis’in tatili kabusa döndü. Kız arkadaşının evin içinde çektiği bir selfie yüzünden ev sahipleri harekete geçerken, ünlü fenomene 10 bin dolarlık (yaklaşık 400 bin TL) ceza kesildi. 

TikTok fenomeni Sean Davis, 2.400 dolara (yaklaşık 99 bin TL) kiraladığı lüks villada çekilen bir selfie yüzünden ev sahipleriyle karşı karşıya geldi. Sözleşmeye aykırı davranmakla suçlanan Davis, 10 bin dolarlık (yaklaşık 400 bin TL) ek ücret talebiyle karşılaştı.

FENOMENLER ARASINDA OLDUKÇA POPÜLER

Netflix’in ''World’s Most Amazing Vacation Rentals'' belgeselinde de tanıtılan, Demi Lovato, Lizzo ve Diplo gibi isimlerin konakladığı bu cam kaplı villa, yansıtıcı cephesiyle dikkat çekiyor. Öte yandan 5.500 metrekarelik bu ev, içindeki 30 metrelik havuzu ve son teknoloji dokunuşlarla da sosyal medya fenomenleri arasında oldukça popüler bir yer haline gelmişti. 

Lüks villada çektirdiği selfie 400 bin TL'ye mâl oldu: Ünlü fenomen isyan etti - 1. Resim 

''MARKA ETİKETİYLE'' PAYLAŞILAN SELFIE OLAY OLDU

New York Post’un haberine göre olayın, Davis’in kız arkadaşının banyoda bir markanın etiketiyle paylaştığı bir selfienin ardından patlak verdiği bildirildi. Bu paylaşım sonucunda Davis, kira sözleşmesindeki gizlilik hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle 10 bin dolarlık ek ücret cezasıyla karşı karşıya kaldı. 

''10 BİN DOLARLIK ŞANTAJLA KARŞI KARŞIYA KALDIM''

Ünlü fenomen yaşadığı olayı şu ifadelerle anlattı:

''Evde hiçbir marka çekimi yapmadık. Sadece kız arkadaşım bir selfie paylaştı. Tüm sorun bundan çıktı. Resmen 10 bin dolarlık bir şantajla karşı karşıya kaldım.''

Lüks villada çektirdiği selfie 400 bin TL'ye mâl oldu: Ünlü fenomen isyan etti - 2. Resim

Lüks bir deneyim beklentisiyle gittiği villadan memnun kalmadığını da belirten Davis, yapının gece boyunca gürültü çıkardığını ve içeriden dışarının görünmediğini ama dışarıdan içerinin net bir şekilde görülebildiğini söyledi.

Olay, sosyal medyada büyük ses getirirken fenomenin yaşadıklarını anlattığı video kısa sürede viral oldu. Bazı kullanıcılar Davis’e destek verirken, bazıları da marka çekimleri için ekstra ücret alınmasını doğru bulduğunu belirtti. 

Fark tam 10 kat! 41 günde 50 milyon, tek maçta 100 milyon TL
