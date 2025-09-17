İspanya’dan gelen Küresel Sumud Filosu tekneleri ile Tunus’tan filoya katılan tekneler Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıktı.

İspanya’nın Barselona kentinden 31 Ağustosta yola çıkan 22 teknenin dışında Tunus’tan 23 tekne Küresel Sumud Filosunda yer alıyor. Peki, Sumud Filosu ne zaman Gazze'ye ulaşacak? İşte tüm ayrıntılar...

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN GAZZE'YE ULAŞACAK?

Küresel Sumud Filosu'nun yaklaşık 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, şu an 50 teknenin sorunsuz şekilde denizde ilerlediğini ifade ederek "Bunlar 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de, önceden belirlenmiş rota ve konumda buluşacak. 2 gemi bile Gazze'ye ulaşırsa bu bir başarıdır. İsrail her alanda, noktada bu filonun başarısız olması için müdahalede bulunacak. Karşı karşıya kalmak isteyecekleri tekne sayısını azaltmak isteyecekler. Bizlere burada düşen, mümkün olan en çok sayıda gemiyle Gazze'ye ulaşmak." ifadelerine yer verdi.

SUMUD FİLOSUNDA KAÇ GEMİ VAR?

Durmaz, Sumud Filosunda kaç gemi ve katılımcının olduğu konusuna ilişkin, “Şu an için toplamda 50 civarında teknemiz başarıyla yola çıktı. Türkiye'den katılımcı da hala en yüksek sayıda. Hiçbir delegasyonun 30'un üzerinde katılımcısı yok. Türkiye'den de katılımcı sayısı 50 civarında şu anda." dedi.