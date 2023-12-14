Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Kış saati uygulamasına mı geçiyoruz? Saatler geri alınacak mı?

14 Aralık 2023 08:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 08:48

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaz saati uygulaması sürecek mi? sorusu gündemde geniş bir yankı uyandırdı. Ülkemizde 2016 yılından itibaren kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçiş yapıldı. Kış saati uygulamasının kalkmasıyla sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlar ve okula giden öğrenciler ile veliler arasında saat uygulamaları ile ilgili araştırmalar yapılmakta. Kafaların karıştığı saat uygulamaları için son durumun ne olacağı merak konusu oldu. Yaz saati uygulaması sürecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar…

YAZ SAATİ UYGULAMASI SÜRECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kış saatine geçilecek mi? konusuna ilişkin yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam etmesinin daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan ayraktar, "Yaz saati uygulaması devam edecek" dedi.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulamasına göre, herhangi bir ülkede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.