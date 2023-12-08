Yerli Malı Haftası ne zaman 2023? Yerli Malı Haftası'na yapılacak yiyecekler | Yerli Malı Haftası'na ne götürülür?

8 Aralık 2023 11:35 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:28

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerli malı Haftası'nın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. Yerli Malı Haftası'nın ne zaman olduğu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte öğrenciler evlerinden getirilen çeşitli yiyecek ve içeceklerle etkinlik yaparak kutlama yapıyorlar. Bu hafta süresince okullarda tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi veriliyor. Yerli Malı haftası için şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman 2023? Yerli Malı Haftası hakkında merak edilen soruların detayları…

YERLİ MALI HAFTASI 2023 NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası 2023 için geri sayım başladı. Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

YERLİ MALI HAFTASINA GÖTÜRÜLEN YİYECEKLER ?

Yerli Malı Haftası'nda okulda veya diğer yerlerde yapılacak etkinliklere götürülebilecek yiyeceklere örnek olarak bu listeye göz atabilirsiniz.

Ayva ve turunçgil gibi meyveler

Kuru yemişler

Muz

Kekler

Poğaçalar, börekler, çörekler

Patlamış mısır

Kestane

Simit

Ekmek

Yer fıstığı

Fındık

Zeytin