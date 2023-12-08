Yerli Malı Haftası ne zaman 2023? Yerli Malı Haftası'na yapılacak yiyecekler | Yerli Malı Haftası'na ne götürülür?
Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası’nda tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekiliyor. Yerli malı haftası okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki bu yıl Yerli Malı Haftası ne zaman? 2023 Yerli Malı Haftası hangi günler? Yerli Malı Haftası'na hangi yiyecekler yapılır?
Yerli malı Haftası'nın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. Yerli Malı Haftası'nın ne zaman olduğu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte öğrenciler evlerinden getirilen çeşitli yiyecek ve içeceklerle etkinlik yaparak kutlama yapıyorlar. Bu hafta süresince okullarda tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi veriliyor. Yerli Malı haftası için şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman 2023? Yerli Malı Haftası hakkında merak edilen soruların detayları…
YERLİ MALI HAFTASI 2023 NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası 2023 için geri sayım başladı. Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
YERLİ MALI HAFTASINA GÖTÜRÜLEN YİYECEKLER ?
Yerli Malı Haftası'nda okulda veya diğer yerlerde yapılacak etkinliklere götürülebilecek yiyeceklere örnek olarak bu listeye göz atabilirsiniz.
Ayva ve turunçgil gibi meyveler
Kuru yemişler
Muz
Kekler
Poğaçalar, börekler, çörekler
Patlamış mısır
Kestane
Simit
Ekmek
Yer fıstığı
Fındık
Zeytin