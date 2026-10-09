Eğer söylemlerinde samimi iseler

Ağabeyim eskiden beri gazeteleri yakından takip ederdi. Geçen gün dedi ki:

Yıllar önce gazetelerden birinde bir haber okumuştum. Diyordu ki: “Vücudun C vitamini ihtiyacını karşılamak için 1 kasa limon veya portakal tüketmek mi gerekecek?” Sonra da bir C vitamini tabletinin görselini yayınlıyordu reklam şeklinde.”

Yine demişti ki: “Her gıdada her vitamin vardır. Azdır çoktur ama her gıdada her vitamin her mineral vardır.”

Sonra farkındalık oluşturmuştu: “Yıllar yılı çayırda merada hayvanlarımız ineklerimiz koyunlarımız keçilerimiz otluyor. İcabında hayvanlarımız kışın ot kalmayınca bir tek saman ile kışı geçiriyor. Bunlar vitamin ihtiyacını nereden karşılıyorlar peki?”

En enteresan sorusu da şuydu: “Tamam vitamin ihtiyacı için bir kasa limon gerekiyor ve bunu bir insanın bir günde yemesi mümkün değil” deniyorsa o hâlde o bir kasa limondan elde edilecek vitamin düzeyini bir tablete yükleyip vermek nasıl oluyor? Bu mantıkla bir kasa limondan elde edilebilecek vitamini bir hap hâlinde vücuda göndermek de vücuda zarar değil midir? Şunu akıl etmemiz gerekmiyor mu? Bir limonun büyüklüğü ile bir karpuzun büyüklüğü niye farklı? Niye bir buğday tanesi ile ceviz tanesinin büyüklüğü farklı? Karpuz büyüklüğünde olsaydı bir ceviz nasıl yenilirdi? Veya ceviz küçüklüğünde karpuzları düşünseniz ya vücuda ne etkisi olurdu? Demek ki vücudun beslenme genetik kodu ile doğada vücuda lazım olan yiyeceklerin genetik kodu böylesine birbirine uyumlu.

Bir insanın bir günde alacağı C vitamini bir limon ile mümkün ki bir limon o ebatta yetişiyor. Bir portakal yine kendi boyutunda. Eğer insanların sağlığını düşündüğünü söyleyenler bu söylemlerinde gerçekten samimi iseler hastalarına ya da takipçilerine doğal hayattan da sebzelerden ve meyvelerden de söz ederler. Düzenli ve dengeli beslenmenin öneminden de söz ederler. Lokmaları fazla çiğnemenin sindirime olan yararından da söz ederler. Uykunun sağlıktaki önemini de anlatırlar. Sadece ürettikleri ürünlerin sunumuyla yetinmezler. Saygılarımla...

Gülizar Demir-Konya

Çocuklarınızı sevin ve sevmeyi öğretin

Değerli gençler, bu konu bir cümlede bir sayfada bir günde anlatılacak ve çözüm bulunabilecek kadar kolay bir şey değil. Bu konu bir günden bir güne de bu hâle gelmedi. Bir günden bir güne de bu hâlden kurtulmak mümkün gözükmüyor. Bu konuda sadece şu kadarını ilave etmek gerekirse nice taze anne babalar çocuk sevemiyor. Sevmeyi bilemiyor çünkü. Çocuğa güzel kıyafetler almak, onun her istediğini hemen yapmak, ona “annecim”, “babacım” diyerek yaklaşım sunmak değil. Hele eline tableti tutuşturup arzu ettiğini vererek kendisi sosyal medyasının başına geçmek hiç değil. Bunlar da tamam ama asıl olan çocuğa “seni çok seviyorum” diyebilmek ve sevebilmek. Çocuğu arada bir bağrına basıp kucaklayıp “sen benim için çok değerlisin” diye öpüp koklayabilmek... Çocuğa annelik ve babalık yapabilmek. “Meyve ye” demek değil, meyveyi onun yanında soyup kesip dilimleyip eline uzatmak. Onunla birlikte yemek, onunla birlikte oyun oynamak, onunla birlikte okumak, hatta ödevlerini yaparken ona destek olduğunu hissettirmek... Yani onunla yaşamak bütün bu süreçleri. O zaman çocuk annesinin babasının sevgisini yüreğinde hisseder. Sevilen çocuk sevmeyi bilir. Aile ilgisi gören çocuk ailesine bağlı kalır. Ondan kopmaz. Bir sorunu olduğunda ailesine anlatmaktan çekinmez. Bu konuda profesyonel aile terapistlerinin, psikologlarımızın sosyologlarımızın elbette çok önemli tespitleri ve değerlendirmeleri olacaktır...

Ben çocukları ve torunları olan bir anne olarak düşüncelerimi paylaştım. Çocuklara sevgiyi öğretin, sevmeyi sevilmeyi bilsinler ve hissetsinler birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Sıdıka Anne-İstanbul

Sizinle irtibat kurmak isteyen olursa

IBAN numarasını vererek “1993 yılında yedek subay olarak karakollarda görev yapmış, 2 kızı Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde hayırseverlerin burslarıyla okuyan, kira ödeyen ve sadece 23.650 TL maaş alan bir emekliyim; 5 yıldır, maalesef et yiyemiyorum! Ben de et yemek istiyorum! Lütfen, aşağıdaki hesabıma yardımcı olmanızı rica ediyorum” diyen değerli okuyucumuz Mustafa Keskin Beyefendi, IBAN paylaşma konusunda yardımcı olamıyoruz. Hayırseverlerimizden sizinle irtibat kurmak isteyen olursa iletişim bilgileriniz bizde mevcuttur. Saygılarımızla. F.A.

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