Fiat Erkay Servisine çok teşekkür ediyorum

Feridun ağabey, Fiat Erkay Çobançeşme’den altı sene önce satın aldığım aracımın periyodik bakımlarını da yine orada yaptırdım. Servisimden ve altı sene boyunca kullandığım aracımdan memnun iken geçtiğimiz ay şehir içinde hareket hâlindeyken birden direksiyon, tekerlere komut edemeyecek şekilde boşa dönme arızası verdi. O an döner kavşakta olduğum için hızım çok düşüktü. Trafik de çok seyrekti. Bir kaza yaşamadığıma veya bir kazaya sebep olmadığıma şükrettim ama büyük bir şaşkınlık ve şok yaşadım. Kaskomu aradım, aracımı servise çektirdim. Serviste aracımla ustabaşı İbrahim Bey bizzat ilgilendi. Ben yaşadığım şok ve üzüntü ile nasıl böyle bir sonuçla karşılaştığıma bir açıklama bekledim. Servis sorumlusu Mehmet Bey, konuyla ilgileneceklerini söyledi. Bunun üzerine müşteri temsilcim Ecem Hanım araç kaydımı yaptı. Servisimin her zamanki hassasiyetini bildiğim için konuya bir çözüm üreteceklerine inanarak oradan ayrıldım. Gerçekten de Fiat ile iletişime geçmişler. Birkaç gün içinde geri dönüş yaptılar. Konunun hassasiyeti gereği Fiat hem ürünün hem müşterisinin yanında yer alarak mağduriyetin giderilmesine karar vermiş. Aracımın yaşanan bu istisnai arızası ücretsiz giderildi. Erkay Çobançeşme Şube yetkilisi Mehmet Bey “aracını yine güvenle kullanabilirsiniz” dedi. Ustabaşı İbrahim Bey bir daha bu arızanın yaşanmayacağını bildirdi. Aracımı çalışır hâlde teslim ettiler. Bu vesileyle altı yıldır her zaman memnun ayrıldığım Fiat Erkay Çobançeşme’deki Yetkili Servise hem müşterisini mağdur etmeyen Fiat’a çok teşekkür ediyorum.

Araç sahibi

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İsteğinizi mahkûm dostu MAHKUMDER’e ilettik

“Türkiye gazetesinde emeği geçenlere selam olsun. Efendim ben Isparta Cezaevinden yazmaktayım. İki yıldır Türkiye gazetesi okumaktayım. Ve Bizim Sayfa bölümünde dinî bilgileri okumaktayım. Siz değerli yetkililerden bir ricam olacak. Sizden Allah rızası için (Seâdet-i Ebediyye) Tam İlmihâl’i talep ediyorum. Antalya Cezaevinde vardı ama şu an bulunduğum Isparta Cezaevinde bulamadım. Bana bu eseri gönderseniz de göndermeseniz de Allah sizden razı olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Allah’a emanet olun. Hoşça kalın” diyen hükümlü Hüseyin Şahin isimli değerli okuyucumuz, mektubunuzu ve isteğinizi mahkûm dostu MAHKUMDER’e ilettik. En kısa zamanda ihtiyacınıza kavuşmanız dileğiyle. F.A.

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Bir düzeltme bir paylaşım

“Sayın Feridun ağabey 18 Eylül tarihinde ‘miras meselesi’ başlığıyla gönderdiğim yazımda yıllar önce Babaeski'nin ismi sizde mahfuz köyündeki tarladan geçen otobandan babamın alacağının ödenmediğini yazmıştım, o ödeme yapılmış, onun paylaşılmasına gerek kalmadı, bilgilerinize arz ederim. Yazımda ikinci bir konu vardı onun miras meselesi başlığıyla paylaşılmasını isterim.

Miras meselesi: Ağabey yıllar önce rahmetli anneanneme Kırklareli Babaeski Pehlivanköy kasabasından miras tarlalar ve arsalar kalıyor. Anneannemler 8 kardeş, rahmetli dedem avukat tutuyor tarla ve arsalar belli, bütün mirasçılar satılmasını istiyor 1 kişi hariç, satılmıyor. Sonra dayılarım uğraşıyor ama olmuyor. Şu an diğer kardeşlerden birinin çocukları aldı başka bir avukat tuttu yine sonuç yok, ama annemler birilerinin senelerdir tarlaları işlediğini duyuyormuş, icar veren yok, bunlar hepsi kul hakkı, annem her sene Pehlivanköy Panayırına gittiğimizde arsaları bana gösterir, öylece atıl durumdalar, her şeyin satılıp paylaşılması lazım. Almak isteyen alsın 1 kişi itiraz ediyor, dava 40-50 yıldır çözülemedi, Sayın Adalet Bakanı’mızdan ricam böyle uzayan mahkemelerin bir an önce çözüme kavuşması, çünkü çok kul hakkına giriliyor, küslükler oluyor. Saygılarımla.”

Nalân Günay

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İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında

“Feridun Ağabey, geçtiğimiz ay, bir yakınımın vefatı sebebiyle İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile Sivas’a yolculuk yaptım. Günde karşılıklı bir sefer yapılması ve 6-7 saatte gideceğimiz yere ulaşabilmemiz bizi çok memnun etti. Bu vesileyle devletimize müteşekkiriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel hizmetin taçlandırılabileceği ümidiyle minik bir talepte bulunmak istiyorum. Trenlerde yolcular için Kafe-Bistro vagonu olduğu ve yolcuların rahatlıkla sandviç, içecek, atıştırmalık vb. alabildikleri gibi gerek o vagonda gerekse uygun görülecek bir vagonda, yolculuk süresince giren vakit namazlarını kılabilecek kimseler için bir “ibadet kabini” de tahsis edilebilir mi? Bu konuda gösterilen hassasiyete ve anlayışa şimdiden teşekkür ediyorum.

Mahmut E.

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