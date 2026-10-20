Tabip kimsenin “yüzbaşım” yerine “yüzbaşı” demesinin anlamını daha iyi anlamıştım.

Askerde iken göz muayenesi için gittiğim hastanede yaşadıklarımı anlatmaya bugün de devam ediyorum...

Astsubaya: “Hay Allah razı olsun” dedim ve hemen karşıda bulunan hastanenin göz polikliniğine gittik. Kapıda “Dr. Zeki Çıkman” yazıyordu. Hilmi Başçavuş tanıyormuş galiba. İçeri girdi, sonra beni çağırdı, girdim. İçeride doktorun yanında bir de binbaşı vardı. Tanıştık Bnb. Hasan Hüseyin Alga...

Bu iki subay ile ilk orada tanıştık. Ama sadece ismen tanıştık. Yıllar sonra Cağaloğlu’nda gazete binasında birbirimizi daha iyi tanıdık. Hatta o gün Zeki Çıkman Abinin arabasıyla Mehmetağa’ya gittik. “Ab-ı hayat nedir?” diye sorduğunda ben de asker kafasıyla şehadet şerbetidir çünkü şehitler ölmez” demiştim.

Ab-ı hayatın ne demek olduğunu, hikmet ehli zatların lisanından öğrendim.

Neyse efendim Zeki Abi beni dinledi, muayenehanede bulunan cihazlara oturtup detaylı bir muayene yaptı.

“Yüzbaşım” dedi, “sizde göz nezlesi var. Sağlıklı bir güneş gözlüğü alın ve vereceğim reçetedeki ilaçları kullanın. Öbür doktorun reçetesini kullanmayın, gerek yok.

Elhamdülillah onca yolu boşuna gelmemiş olduk. En azından hastalığımın ne olduğunu öğrendim. Üstelik meslektaşım olan ve mesleki yemin etmiş olan bir doktorun “neyin üzerine yemin ettiyse artık” böyle davranması beni üzmüştü. Şimdi hatırladıkça üzülüyorum. O hasta bakıcının “komutanım” demeyip “komutan” demesi, tabip kimsenin “yüzbaşım” yerine “yüzbaşı” demesinin anlamını daha iyi anlamıştım. Kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyen kimselerdi... Kurtuluş Savaşı yıllarında o hastanelerde böyle dost gibi görünen ama düşmanlık eden kimi hainlerin nice askeri tedavi etmek yerine şehit ettiğini öğrendiğimde “kim bilir onlar da bu millete ihanet eden birer hain miydi?” diye düşünüyorum.

İşte böyle, bir hastane hatırasını yâd ettik. Meğer Hilmi Başçavuş da benim Keşan’dan tanıdığım “atom karınca” dediğimiz Remzi Başçavuşun arkadaşıymış. O da aynı fabrikadaymış. Bir sefer de atış müsabakaları için Erzurum’a gittiğimde onların evinde misafir olmuştum. Allahü teâlâ hepsinden razı olsun. Allahü teâlâ o gün de bugün de vatanımızı milletimizi askerimizi korusun... Birbirini seven birbirine Allah için yardım eden dostların dostluklarını daim eylesin...

Mustafa Beşdere-Emekli Tank. Yarbay

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