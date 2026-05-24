Cin ve şeytanın zararından korunmak için...

“İnsanları ve cinnîleri, ancak beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım.” (Zariyat-56)

Kadı Bedreddin Şiblî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 712 (m. 1312)'de Şam’da doğdu. Daha küçük yaşta iken ilim öğrenmeye başladı. Zamanın büyük âlimlerinin derslerine devam etti. 769 (m. 1367)’de Trablus'ta kadılık yaparken vefat etti.

Çok kitap yazdı. Bunlardan “Akamü'l-mercan fî ahkami'l-can” eseri cinlerle ilgilidir. Bu kitabında buyuruyor ki:

Cin yani peri, ateşin alev kısmından yaratılmış olup her şekle girebilirler. Cin denilen mahluklar, gözümüzden örtülü olduğu için cin denilmiştir. Arapçada “Cim” ve “Nun” harflerinden meydana gelen kelimeler, “Örtülü” demektir. Cin kelimesi, Cinnî isminin çoğuludur. Peri, Farsçada cin demektir. Mahluklar, görülen ve görülmeyen diye iki kısımdır. Ayrıca, mekânsız, madde olmayan varlıklar da vardır.

Cinlerin var olduğunu şu ayet-i kerimelerle gösteriyor:

Zariyat suresinin 56. âyetinde mealen; “İnsanları ve cinnîleri, ancak beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım” buyuruluyor.

Errahman suresi, 74. âyetinde; cinlerin Cennet’e gireceği bildiriliyor.

Errahman suresinin 31. âyetinde; “Sakalan!” buyuruluyor ki “Ey insanlar ve cinnîler!” demektir.

Cinlerin bazıları Müslüman, bazıları kâfirdir. Kâfir cinniler, insan ve hayvanlara zarar verebilir. Cinlerin zararından kurtulmak için en iyi on çare, kısaca şöyledir:

1- Euzü Besmele ile Fatiha suresi okumalıdır. 2- Euzü Besmele ile iki Kul euzüyü okumalıdır. 3- Euzü Besmele ile Bakara suresini okumalıdır. 4- Euzü Besmele ile Âyete'l-kürsi okumalıdır. 5- Euzü Besmele ile Bakara suresinin son ayetini okumalıdır. 6- Euzü Besmele ile Ha-Mim Mümin suresinin başından “masir...”e kadar ve Ayete'l-kürsi okumalıdır. 7- “Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir” okumalıdır. 8- Çok “Allah” demelidir. 9- Hep abdestli bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir. 10- Harama bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır...

Şeytanın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için, her gün bu duâyı okumalıdır: Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!

(Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm) okumak da cin şerrinden korur.

Hadis-i Şerifte (Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüves-semî’ul’alîm) okumak her türlü bela ve musibetten, cin ve şeytan şerrinden insanı korur, buyuruldu.

