“Hiçbir gölgenin olmadığı günde, Allahü teâlâ, yedi sınıf kimseyi Arş’ın gölgesinde gölgelendirir!"

Tâcüddîn Abdülgaffâr es-Sa’dî hazretleri hadîs âlimidir. 650 (m. 1252) senesinde Şam’da doğdu. Orada birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi ve rivâyette bulundu. Hadis ilmi icâzeti aldı. Şam’da “El-Medreset-üs-Sâhibiyye”de hadîs kürsüsü başkanı oldu. Sonra Mısır’da hadîs dersleri verdi. Tâcüddîn es-Sa’dî, aynı zamanda Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerinden idi. Mısır’da fetvâlar verdi. 732 (m. 1331) senesinde Mısır’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) vefâtına yakın; “Benden sonra Ebû Bekr hakkında ihtilâf olunmaması için bir şeyler yazdıracağım. Yazmak için bir şey getiriniz” buyurarak, getirilen kâğıda şunları yazdırdı:

“Allahü teâlâ ve müminler, Ebû Bekr hakkında ihtilâf edilmesinden râzı değildir.”

"Kıyâmet günü, Allahü teâlâ yarattıklarını hesaba çeker. Her sınıf insan, orada toplanır. Hesap için ilk çağırılanlar; Kur’ân-ı kerîm okuyanlar, Allah için harpte ölenler ve dünyâda iken malı mülkü olup, zengin olanlardır. Allahü teâlânın huzûruna önce Kur’ân-ı kerîm okuyan getirilir. Allahü teâlâ ona; (Peygamberime gönderdiğim esaslar sana bildirilmedi mi?) diye sorar. O da; 'Evet bildirildi, yâ Rabbî!' der. Allahü teâlâ yine sorar: (Peki sana bildirilenle, öğrendiğin ile ne yaptın?) O da; 'Gece gündüz okudum' der. Allahü teâlâ; (Yalan söyledin) buyurur. Melekler de; Evet yalan söyledin. Sen, hakkında başkası, 'Ne güzel okuyor' desinler diye okudun. Nitekim sana böyle söylendi' derler.

Daha sonra, harpte Allah yolunda ölen huzûra getirilir. Allahü teâlâ ona; (Niçin öldürüldün?) diye sorunca, 'Senin yolunda harp ettim ve öldürüldüm' der. Allahü teâlâ; (Yalan söyledin) buyurur. Melekler de; 'Yalan söyledin. Sen Allah için harp etmedin. 'Ne cesur adam' desinler diye harp ettin. Herkes de sana böyle dedi' derler.

Allahü teâlâ, sonra huzûruna getirilen zengin olana; (Sana verdiğim zenginlikle ne yaptın?) buyurur. O da; 'Sıla-i rahm yaptım ve o malla sadaka verdim, dağıttım' der. Allahü teâlâ; (Yalan söyledin) buyurur. Melekler der ki: Yalan söyledin. Hakkında herkes, 'Ne cömerd, ne iyilik sever adam' desinler diye bunları yaptın. Herkes de senin için böyle söyledi."

Sonra Resûl-i ekrem (aleyhisselâm) “Ey Ebû Hüreyre! Kıyâmet günü Allahü teâlânın Cehenneme atacağı bu üçüdür” buyurdu.

“Zinâ eden kimse, puta tapan kimse gibidir.”

“Şarap içmeye devam eden bir Müslüman öldüğü zaman, Allahü teâlâ onu puta tapan kâfir gibi cezalandırır.”

“Hiçbir gölgenin olmadığı günde, Allahü teâlâ, yedi sınıf kimseyi Arş’ın gölgesinde gölgelendirir: 1. Adâlet ile hükmeden devlet reîsleri ve vâliler. 2. İbâdet eden gençler. 3. Kalbi mescidlere bağlı olanlar (yani namazı ve cemâati gözetenler). 4. Allah için birbirini seven iki mümin. Bu sevgi ile bir araya gelip, ayrılırken de bu sevgi üzere olanlar. 5. Güzel bir kadın, çirkin bir iş için kendini çağırınca, Allahü teâlâdan korkup 'bunu yapamam, Allahtan korkarım' diyenler. 6. Sadaka verirken gösteriş yapmayanlar. Şöyle ki; sağ eli ile verdiğini, sol eli bilmemelidir. 7. Allah deyip gözünden yaş akanlar.”

“Hayâ îmândandır, îmânı olan Cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler Cehennemdedir.”

“Kıyâmet günü mizanda en ağır gelen şey, Allah korkusu ile güzel ahlâktır.”