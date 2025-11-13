Gaziantep'te Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu'nda görev yapan öğretmen Süleyman Sevinç, dersten çıktıktan sonra evine dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesinde iddiaya göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (GASMEK) Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sevinç (43), ders çıkışı evine dönmek için otobüs beklerken birden yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durakta beklerken yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Sevinç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ders çıkışı kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Genç öğretmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarını teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZDE NUR BAYAR

