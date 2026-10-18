Dinlediğim güzel sözler...

Okuduğum kitaplardan veya büyüklerden dinlediğim güzel sözleri not alıyorum. Bu sözleri sizlerle de paylaşmak istiyorum.

“Ağza giren ile ağızdan çıkana dikkat eden Allah'ın sevdiği kişi olur.”

“Gözün beyazı ne kadar beyaz ise gözün siyah kısmı o derece güzel görünür.” Onun için akıllı insan rakibini yok etmez. Rakibinin durumuna göre değer kazanır. Rakip olsun ki kendisi de görünsün.

“İnsanlara öyle faydalı olunuz ki sizi gören bayram geldi desin. Bayram gelmiş kadar sevinsinler.”

“Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın.”

“Allah ‘sana verdiğimden infak et’ buyururken eğer vermiyorsan demek ki o mal senin değildir, demektir. Mülkü, doğarken mi getirdik? Hayır. Mülkü, ölürken götürebiliyor muyuz? Hayır. O zaman mülk bizim değildir.

“Merhamet acımak değildir, merhamet acıtmamaktır; merhamet yaraya merhem değil, merhamet yara açmamaktır.”

“Limanda duran bir gemi güvendedir ama gereğinden fazla durursa altı çürür.”

“Anne babalar çocuklarının akıllarından tutacakları yerde ellerinden tutarlar.”

“İnsan ilişkileri avuçta tutulan kuma benzer. Sıkı tutamazsan dökülür. Çok sıkarsan bu kez de parmaklarının arasından dökülür.”

“Pencereden yıldızlara bakmak ile yerdeki toprağa bakman senin tercihindir.”

“Bana arkamdan konuşulan lafı getirme ey dost! Onlar senin yanında bu sözleri nasıl rahat konuştular onu söyle!”

“Her zaman doğruyu söylerseniz nerede ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız.”

“Laf yetiştirmekten, kendimizi yetiştirmeyi ihmal ettik. İnsan evrende gövdesi kadar değil, gönlü kadar yer kaplar.”

“Suya sormuşlar: Kaybolursan seni nasıl buluruz?” Demiş ki: “Şakırtımdan bulursunuz.” Ateşe sormuşlar: “Kaybolursan seni nasıl buluruz?” Demiş ki: “Dumanımdan beni bulursunuz.” Ahlaka sormuşlar: “Kaybolursan seni nasıl buluruz. Demiş ki: “Beni kaybederseniz bir daha bulamazsınız.”

Abdulvasih Duran

ŞİİR

Kadir gibi dost

Vefa nedir bilen biri

Kadir gibi dostun olsun.

Kalbinde yok kibir kiri,

Kadir gibi dostun olsun

Ondan bundan aşırmayan

Doğru yolu şaşırmayan,

Yaraları kaşımayan

Kadir gibi dostun olsun.

O dağların şairidir

Düşecekli Emetlidir,

Yazdıkları değerlidir

Kadir gibi dostun olsun.

Aslını hiç inkâr etmez

Dedikodu nedir bilmez

Haram lokma kessen yemez,

Kadir gibi dostun olsun.

Dertlerine merhem olur

Sorunlara çözüm bulur,

Her nefeste sevgi solur,

Kadir gibi dostun olsun.

Nöbetçi der; cesur güçlü,

İradesi sağlam güçlü,

Kalbi güçlü kalem güçlü,

Kadir gibi dostun olsun.

Nöbetçi Şair (Şahin Ertürk)

ESKİMEZ KELİMELER

SAİK: 1. Sevk eden, gönderen, götüren. 2. (Hayvan veya aracı) önüne katıp götüren yahut yönetip yürüten, süren (kimse), sürücü. 3. Sebep 4. (Felsefede) Güdü.

KÂFİ: 1. Yeten, yetişen, elveren, yeterli, kifayet eden 2. Ünlem olarak) yetişir, elverir, kifayet eder.

MÜKAFAT: 1. Bir başarının, iyi ve güzel bir davranışın karşılığı olan şey. 2. Yarışmalarda kazananlara verilmek üzere ortaya konan şey, ödül.

MUALLAK: 1. Çivi, çengel vb. bir şeye veya bir yere asılmış olan, asılı. 2. Bir yere asılı veya bağlı olmadan boşlukta, havada duran 3. Olması veya yapılması başka bir şeye bağlı bulunan, bağlı, vabeste 4. mec. Henüz bir karara bağlanmamış, çözülmemiş hâlde duran, sürüncemede kalan, askıya alınan (iş, mesele)

MÜSVEDDE: 1. Temize çekilmemiş yazı, bir yazının üzerinde işlenmemiş ilk şekli. 2. (İsim tamlamasının ikinci ögesi olarak) Asıl örneğine sâdece dış görünüşüyle benzeyen, onun kötü bir benzeri olan kimse veya şey.

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