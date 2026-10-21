İletişimde görgü kuralları

Günlük hayatta görgü kuralları... Görgü kurallarına öncelikle toplum tarafından tanınmış siyasiler, sanatçılar, sporcular, devlet adamları vb. kişilerin örnek olması gerekir. Maddi hırs, şöhret olma peşinde koşanların bazıları için görgü ile arası pek de iyi değildir. Zira onlar maddi olaya odaklanmışlardır. Görgü kuralları maddi değil manevidir.

Davranış biçimleri insanın kişiliğinin ve kimliğinin aynasıdır. Aslında insanların size davranış biçimini yine siz belirliyorsunuz. O hâlde davranış ile ilgili kurallar; başkalarının yanında samimi bir şekilde güler yüzlü olmak, isimleriyle hitap etmek, etkili dinlemeye özen gösteren bir tutum içinde olmak, adınızı onurla korumak, işinizi doğru ve dürüst yollardan yapmak, size iyilik yapanı, yardım edeni unutmamak, vefalı olmak ve teşekkür etmeyi alışkanlık hâline getirmek. Üstünüze düşmeyen konulardan uzak durun, başkasının işine karışmayın, akıl vermeyin ancak fikriniz ve bilginize ihtiyaç duyulursa o zaman fikir beyan edin. Toplum içinde başkaları konuşurken hemen araya girmeyin, konuşmayı bölmeyin. Nezle veya grip olduğunuzda aksırırken, öksürürken ağzınızı mendille kapatın, dostlarınızın ellerini sıkmayın, özür dileyin, gerekirse evinizden çıkmayın. Yanınızda böyle durumlar için bir mendil bulundurun.

Güzel konuşmak bir sanattır. Konuşurken “eee, aaa, ııı” gibi sesler çıkarmayın. Evet denilecek yerde “hı hı” demeyin, yine sık sık “ondan sonra”, “efendime söyleyeyim”, “anladın mı” gibi söz tekrarından kaçınmak gerekir.

Selamlaşma insanlar arası ilişkileri kuvvetlendirir. Bir bakıma iletişimi başlatır. İnsan olmanın gereğidir. Selam verene kibarca karşılık verin. Bir iş yerine girildiğinde önce selam verin sonra “hayırlı işler” dileyin. Tokalaşmak; özellikle yeni tanışmalarda iletişimi ve sıcaklığı sağlar. Bunun için içten ve hafif göz teması olmalıdır.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Değişti

Zaman teknesinde insan yoğruldu.

Hayatlar değişti, devran değişti.

Doğrular eğrildi, eğri doğruldu,

Yıllar da değişti, devran değişti.

Beklentiler büyük, umutlar sonsuz.

Büyükler umutsuz, küçükler gamsız.

Bacalar tütmüyor, evler dumansız.

Yaşantı değişti, devran değişti.

Köyün çiçekleri güzel açmıyor.

Kuşlar gökyüzünde özgür uçmuyor.

Babanın evlada sözü geçmiyor.

Töre de değişti, devran değişti.

Komşunun komşudan hiç haberi yok.

Kavgalar lüzumsuz, münakaşa çok.

Menfaat olmazsa, selam sabah yok.

Beklenti değişti, devran değişti.

Gurbetlik çoğaldı, evlatlar uzak.

Ne yana dönersen orda bir tuzak

Küfede söz bitti artık ne yazak.

Şiirler değişti, devran değişti.

Hanifi sözünü fazla uzatma.

Kimsenin aşına biber tuz atma.

Vazifen değilse sakın göz atma.

Komşuluk değişti, devran değişti.

Hanifi Bildik

DUYGU DAMLASI

“İlim ile açıldı yollar, dua ile doldu gönüller. Eserlerinizden yükselir kıyamete dek...

Hakikati arayan sesler. İlm ü irfan kandilini yaktınız gönüllerde. Bir ziya bıraktınız nasipli gönüllere. Sözleriniz cevher-i hikmet, eserleriniz rehber. Hakikate açılan münevver bir pencere. Kitaplarınızla buluşan nasipli gönüller, ilimle aydınlanır, hakikati öğrenir. Her satırınız bir hazine, her eseriniz bir rehber. Okuyup amel edenlere ihsan edilir nimetler…

Muhabbetinizle doldu gönlümüzün her demi. Cennette vuslat olsun inşallah. Ey gönlümüzün kıymetli Efendisi. Bırakmaz hocası bu garipleri. Ümidimiz kavuşmaktır size. Zira seven sevdiğiyle beraber olur. Rabbimiz vuslat nasip etsin cennetinde bize." Songül Zehra Maden-Samsun

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...