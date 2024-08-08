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2024 yılının ilk yarısında müzelere yapılan ziyaretler 15 milyonu geçti

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2024 yılının ilk yarısında müzelere yapılan ziyaretler 15 milyonu geçti

Kültür - Sanat Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'de 2024'ün ilk 7 ayında müze ve ören yerlerine giden ziyaretçi sayısının 15 milyon 757 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Efes 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Efes ören yeri 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri 1 milyon 306 bin 545 kişiyle ikinci, Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçiyle üçüncü, Nevşehir-Göreme ören yeri 596 bin 580 kişiyle dördüncü ve Paşabağlar ören yeri ise 533 bin 174 ziyaretçi ile beşinci oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 2024 yılının ilk 7 ayında müze ve ören yerlerini 15 milyon 757 bin kişi ziyaret etti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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