25 dalda aday! Emmy adaylıklarına “Shogun” damgası

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 03:41 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 03:46 - Güncelleme:

Emmy, Los Angeles, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

TV dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Emmy Ödüllerinin 76’ncısı için adaylar belli oldu. Bu sene en çok adaylık alan yapım “Shogun” oldu.