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Haberler > Kültür - Sanat > 25 dalda aday! Emmy adaylıklarına “Shogun” damgası

25 dalda aday! Emmy adaylıklarına “Shogun” damgası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 dalda aday! Emmy adaylıklarına “Shogun” damgası
Emmy, Los Angeles, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Emmy Ödüllerinin 76’ncısı için adaylar belli oldu. Bu sene en çok adaylık alan yapım “Shogun” oldu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Tarihî bir konsepti olan ve farklı dünyalardan gelen iki hırslı adamın çarpışmasını işleyen eser, 25 adaylık kazandı.

Geçen sene Emmy’de 10 mükâfat kazanan dizinin yıldızları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce ve Liza Colón-Zayas da adaylığa layık görüldü.

Bu eseri, 23 adaylıkla bir restoranda geçen “The Bear” adlı dizi takip etti. Amerikan Televizyon Akademisi tarafından verilen Emmy Ödülleri, 15 Eylül aksamı Los Angeles şehrinde yapılacak törende sahiplerini bulacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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