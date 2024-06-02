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25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Safranbolu, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki "Belgesel Film Yarışması" ödül töreninde, Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Bir Gün, 365 Saat" ile yönetmen Eylem Kaftan aldı.

Aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Tanya, Summer, Winter" ile yönetmen Aleksander Avilov aldı.

Uzun Metraj Mansiyon Ödülü de "Flanöz" ile yönetmen Vahit Sarıtaş'a takdim edildi.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde "En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü"ne "How To Please" ile Elina Talvensaari layık görüldü.

Aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "İyi Ölüm" ile Hasan Ete kazandı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, "Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü", "Rodakis'i Ararken" filmiyle yönetmen Kerem Soyyılmaz'a verildi.

Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde, "En İyi Proje Ödülü"ne, "Safranbolu'nun İzleri" ile yönetmen Fidan Çaça layık görüldü.

Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise sinema eleştirmeni, yazar ve mimar Atilla Dorsay'a takdim edildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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