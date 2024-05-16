Altın Safran Film Festivali finalistlerini belirledi!
Kültür - Sanat Haberleri
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde yer alan ‘Belgesel Film Yarışması’nda finale kalanlar belli oldu.
Bu yıl ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ ana temalı festival çerçevesinde düzenlenen ‘Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeleri finale kalanları belirledi.
Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması, Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması olarak belirlenen kategorilerde finale kalan 26 isim belli oldu.
UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİST FİLMLER
Ağaçtan Umutlar / Haydar Demirtaş / Türkiye
Alone / Jafar Najafi / İran
Bir Gün, 365 Saat / Eylem Kaftan / Türkiye
Flanöz / Vahit Sarıtaş /Türkiye
Madelet / Nebil Özgentürk / Türkiye
Mostar’ın Çocukları / Halil Serhan Köse / Türkiye
Tanya, Summer, Winter / Aleksandr Avilov / Rusya
KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİST FİLMLER
How To Please / Elina Talvensaari / Finlandiya
İyi Ölüm / Hasan Ete / Türkiye
Karanlık Bölge / Fadime Kırmızı / Türkiye
Kuyaş’ın İplikleri / Tuğçe Talkan / Türkiye
Kökler / Ömer Güler / Türkiye
Shadow Of The King / Hadi Shariati / İran
Şenel / Uğurcan Özcan / Türkiye
KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMACILIK TEMALI ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİST FİLMLER
Rodakis’i Ararken / Saim Kerem Soyyılmaz
Ada / Mahmut Taş
Deq / Furkan Aydın
Gezen Oğlak / Şenol Çöm
Muhafız / Mehmet Fatih Güden
reBuilding Palanga / Metin Çavuş
Sultanın Tacı / Yüksel Çilingir
BELGESEL FİLM YAPIM DESTEK YARIŞMASI FİNALİST PROJELER
Göğe Eren Boynuzlar / Özlem Erörs
Kültürün İzinde / Halil Şahin
Safranbolu’nun İzleri / Fidan Çaça
Sessiz Gezginler Safranbolu / Ahmet Hakan Kurt
Yabancı / Nesli Özalp