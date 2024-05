Altın Safran Film Festivali finalistlerini belirledi!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde yer alan ‘Belgesel Film Yarışması’nda finale kalanlar belli oldu.

Bu yıl ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ ana temalı festival çerçevesinde düzenlenen ‘Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeleri finale kalanları belirledi.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması, Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması olarak belirlenen kategorilerde finale kalan 26 isim belli oldu.

UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİST FİLMLER

Ağaçtan Umutlar / Haydar Demirtaş / Türkiye

Alone / Jafar Najafi / İran

Bir Gün, 365 Saat / Eylem Kaftan / Türkiye

Flanöz / Vahit Sarıtaş /Türkiye

Madelet / Nebil Özgentürk / Türkiye

Mostar’ın Çocukları / Halil Serhan Köse / Türkiye

Tanya, Summer, Winter / Aleksandr Avilov / Rusya

KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİST FİLMLER

How To Please / Elina Talvensaari / Finlandiya

İyi Ölüm / Hasan Ete / Türkiye

Karanlık Bölge / Fadime Kırmızı / Türkiye

Kuyaş’ın İplikleri / Tuğçe Talkan / Türkiye

Kökler / Ömer Güler / Türkiye

Shadow Of The King / Hadi Shariati / İran

Şenel / Uğurcan Özcan / Türkiye

KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMACILIK TEMALI ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI FİNALİST FİLMLER

Rodakis’i Ararken / Saim Kerem Soyyılmaz

Ada / Mahmut Taş

Deq / Furkan Aydın

Gezen Oğlak / Şenol Çöm

Muhafız / Mehmet Fatih Güden

reBuilding Palanga / Metin Çavuş

Sultanın Tacı / Yüksel Çilingir

BELGESEL FİLM YAPIM DESTEK YARIŞMASI FİNALİST PROJELER

Göğe Eren Boynuzlar / Özlem Erörs

Kültürün İzinde / Halil Şahin

Safranbolu’nun İzleri / Fidan Çaça

Sessiz Gezginler Safranbolu / Ahmet Hakan Kurt

Yabancı / Nesli Özalp