Altın Safran Belgesel Film Festivali başvuruları devam ediyor

Tatilde en çok ziyaret edilen yer Safranbolu oldu! 50 bin nüfuslu ilçe 500 bin kişiyi ağırladı

Tatilde en çok ziyaret edilen yer Safranbolu oldu! 50 bin nüfuslu ilçe 500 bin kişiyi ağırladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 25’incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına başvurula sürüyor.

29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılacak festivalin son haftasına girilen başvuru sürecinde şu ana kadar yarışmaya binin üzerinde belgesel katıldı.

Festival çerçevesinde düzenlenen Belgesel Film ve Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek yarışmaları başvurularında son haftaya girildi. Şu ana kadar yarışmaya Türkiye’den 150’nin üzerinde, yurt dışından ise 850’nin üzerinde başvuru yapıldı.

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Festivalde, Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film, Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film, Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film ve Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek yarışmaları olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenecek.

BİNLERCE LİRA ÖDÜL

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü birincisine olana 75 bin TL, Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanana 35 bin TL verilecek.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü birincisine 50 bin TL, Jüri Özel Ödülünü alana 25 bin TL verilecek.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü birincisine 50 bin TL, Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması’nda Aytekin Aytekin En İyi Proje Ödülüne 50 bin TL ödül verilecek.