Frankofon Film Festivali başladı!
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Frankofon Film Festivali, Kanada-Fransa ortak yapımı olan “Falcon Lake” filmiyle başladı. 25 Nisan’a kadar sürecek olan festivalde 13 Fransız filmi, sinemaseverlerle buluşacak.
Nilüfer Belediyesi Institut Français Türkiye ve Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği ile birlikte Frankofon Film Festivali'nin bu yıl 3’üncüsünü düzenliyor.
Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilen kokteylin ardından Fransız-Kanada ortak yapımı olan “Falcon Lake” adlı film gösterildi.
Festival kapsamında bu yıl 13 Fransız yapımı filmin gösterime sunulacak. Festival 25 Nisan’a kadar sürecek.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı