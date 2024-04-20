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Frankofon Film Festivali başladı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Frankofon Film Festivali başladı!

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Frankofon Film Festivali, Kanada-Fransa ortak yapımı olan “Falcon Lake” filmiyle başladı. 25 Nisan’a kadar sürecek olan festivalde 13 Fransız filmi, sinemaseverlerle buluşacak.

Nilüfer Belediyesi Institut Français Türkiye ve Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği ile birlikte Frankofon Film Festivali'nin bu yıl 3’üncüsünü düzenliyor.

Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilen kokteylin ardından Fransız-Kanada ortak yapımı olan “Falcon Lake” adlı film gösterildi.

Frankofon Film Festivali başladı! - 1. Resim

Festival kapsamında bu yıl 13 Fransız yapımı filmin gösterime sunulacak. Festival 25 Nisan’a kadar sürecek.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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