Frankofon Film Festivali başladı!

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 12:06 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Frankofon Film Festivali, Kanada-Fransa ortak yapımı olan “Falcon Lake” filmiyle başladı. 25 Nisan’a kadar sürecek olan festivalde 13 Fransız filmi, sinemaseverlerle buluşacak.