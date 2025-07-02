Boğaziçi’ne başvuru vakti! Festival için geri sayım başladı

Türkiye’de sinema dünyasının heyecanla beklediği organizasyonlardan biri olan Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası yarışma kategorileri için başvuru safhası başladı.

MURAT ÖZTEKİN - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu sene 7-14 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivale müracaatlar, 1 Ekim akşamına kadar gerçekleştirilebilecek. Dört ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalde, “Ulusal Uzun Metraj”, “Uluslararası Uzun Metraj”, “Kısa Film” ve “Ulusal Belgesel Film” yarışmaları düzenlenecek.

Bu sene 13. yaşını kutlayan Boğaziçi Film Festivali, Artistik Direktörlüğünü Enes Erbay’ın üstlendiği organizasyonla, İstanbul’u bir hafta boyunca sinema sanatının dikkat çeken örnekleriyle buluşturması bekleniyor. Festivalde Türk ve dünya sinemasından yapımların gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşiler yapılacak.