Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Boğaziçi’ne başvuru vakti! Festival için geri sayım başladı

Boğaziçi’ne başvuru vakti! Festival için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boğaziçi’ne başvuru vakti! Festival için geri sayım başladı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sinema dünyasının heyecanla beklediği organizasyonlardan biri olan Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası yarışma kategorileri için başvuru safhası başladı.

MURAT ÖZTEKİN - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu sene 7-14 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivale müracaatlar, 1 Ekim akşamına kadar gerçekleştirilebilecek. Dört ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalde, “Ulusal Uzun Metraj”, “Uluslararası Uzun Metraj”, “Kısa Film” ve “Ulusal Belgesel Film” yarışmaları düzenlenecek.

Bu sene 13. yaşını kutlayan Boğaziçi Film Festivali, Artistik Direktörlüğünü Enes Erbay’ın üstlendiği organizasyonla, İstanbul’u bir hafta boyunca sinema sanatının dikkat çeken örnekleriyle buluşturması bekleniyor. Festivalde Türk ve dünya sinemasından yapımların gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşiler yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beyazperdede Türk sineması hâkimiyeti! En çok seyredilen 10 filmden 8’i yerliArda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyazperdede Türk sineması hâkimiyeti! En çok seyredilen 10 filmden 8’i yerli - Kültür - SanatBeyazperdede Türk sineması hâkimiyeti! En çok seyredilen 10 filmden 8’i yerliPicasso’nun ‘onaylı eserleri’ sergileniyor! Kültür Yolu bu kez Bursa'da - Kültür - SanatPicasso’nun ‘onaylı eserleri’ sergileniyor! Kültür Yolu bu kez Bursa'daAslına uygun restorasyon! Osmanlı Külliyesi ayağa kalktı - Kültür - SanatOsmanlı Külliyesi ayağa kalktı! Bugün ziyarete açılıyorŞehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın evini görenler hayret ediyor - Kültür - SanatGörenler hayran oluyor! Eşyaları evinden taşıyorHerkes yanından geçiyor, kimse hikayesini bilmiyor! Müslümanların İznik'teki izi olan tarihi levha bakımsızlık içinde - Kültür - SanatHerkes yanından geçiyor, hikayesini kimse bilmiyorBinlerce yıllık tabletler Irak'a teslim edildi: Kültürel açıdan eşsiz belgeler! - Kültür - SanatBinlerce yıllık eşsiz tabletler sahibine teslim edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...