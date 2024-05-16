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Emenike'nin Aziz Yıldırım paylaşımları sosyal medyayı salladı

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Emenike&#039;nin Aziz Yıldırım paylaşımları sosyal medyayı salladı
Aziz Yıldırım, Emmanuel Emenike, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'a destek verici paylaşımlarda bulundu.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine adaylığını duyuran Aziz Yıldırım'a Emmanuel Emenike'den destek geldi.

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Fenerbahçe'nin eski golcüsü, 'büyük başkan' yakıştırmasında bulundu.

Aziz Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Emenike,  "Fenerbahçe'nin babası büyük başkan" ifadelerini kullandı.

EMENIKE'NİN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMLARI

Emenike'nin Aziz Yıldırım paylaşımları sosyal medyayı salladı - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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