Haftanın sanat ajandası | 'Kitap Kapağı Tasarımı Atölyesi'
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Meşher’deki “Hikâye İstanbul’da Geçiyor” sergisine paralel olarak düzenlenen faaliyetler, devam ediyor. Grafik tasarımcı Yeşim Demir Pröhl yürütücülüğündeki “Kitap Kapağı Tasarımı Atölyesi” ise 10-11 Temmuz tarihlerinde Beyoğlu’nda düzenlenecek.
MURAT ÖZTEKİN - ENKA Açıkhava Tiyatrosu 7 Temmuz’da Adamlar, 9 Temmuz’da Şenay Lambaoğlu & Tuluğ Tırpan, 11 Temmuz’da ise Pinhâni konserlerine ev sahipliği yapacak.
22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 32. Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe