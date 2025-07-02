Haftanın sanat ajandası | 'Kitap Kapağı Tasarımı Atölyesi'

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 02:40 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 02:41 - Güncelleme:

Meşher’deki “Hikâye İstanbul’da Geçiyor” sergisine paralel olarak düzenlenen faaliyetler, devam ediyor. Grafik tasarımcı Yeşim Demir Pröhl yürütücülüğündeki “Kitap Kapağı Tasarımı Atölyesi” ise 10-11 Temmuz tarihlerinde Beyoğlu’nda düzenlenecek.

MURAT ÖZTEKİN - ENKA Açıkhava Tiyatrosu 7 Temmuz’da Adamlar, 9 Temmuz’da Şenay Lambaoğlu & Tuluğ Tırpan, 11 Temmuz’da ise Pinhâni konserlerine ev sahipliği yapacak. 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 32. Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe