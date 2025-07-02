Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Ebrunun 400 senelik serüveni! Kitaplarla bütünleşen eşsiz eserler sergileniyor

Ebrunun 400 senelik serüveni! Kitaplarla bütünleşen eşsiz eserler sergileniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ebrunun 400 senelik serüveni! Kitaplarla bütünleşen eşsiz eserler sergileniyor
Ebru, Sergi, Sanat, İstanbul, Osmanlı, Tarih, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asırlardır kitap sanatlarının kalbi olan İstanbul, mazinin derinliklerinden gelen çok özel bir ebru sergisine ev sahipliği yapıyor... Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından Rami Kütüphanesinde açılan “Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru” adlı sergi, 16. asırdan 20. yüzyıla kadar olan devirden, eşsiz ebru eserlerini keşfetme fırsatı sunuyor. 

MURAT ÖZTEKİN - Sergide yer alan 30 yazma eser, 19 murakka’ ve ebru malzemeleri, ebru sanatının kitaplarla bütünleşmiş hâlini gözler önüne seriyor. İmparatorluğun sanatsal zenginliğini yansıtan serginin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Osmanlıda ebru sanatının yazma eserlerdeki gelişimini ilk defa kronolojik bir sıralamayla sanatseverlerle sunuyor oluşu. Böylece ebru sanatının tarihin akışında nasıl geliştiği ve farklı devirlerde hangi ebru anlayışlarının benimsendiği görülebiliyor. 

Ebrunun 400 senelik serüveni! Kitaplarla bütünleşen eşsiz eserler sergileniyor - 1. Resim

İSİMSİZ KAHRAMANLARA SAYGI DURUŞU

Sergide Hatîb Mehmed Efendi, Hezarfen İbrahim Edhem Efendi ve Necmeddin Okyay gibi meşhur ebrucuların yazma eserlerdeki izleri gösterilerek sanat geleneğinin zenginliği yansıtılıyor. Bunun yanı sıra adları bile bilinmeyen birçok usta sanatçının eserlerine de yer verilerek Osmanlı ebru geleneğinin isimsiz kahramanları “saygı duruşunda” bulunuluyor!

“Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru” sergisi, 10 Temmuz’a kadar Rami’de görülebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid!Tek istekleri bir lokma ekmekti! Yardım bekleyen sivillerin üstüne ateş açıldı, çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boğaziçi’ne başvuru vakti! Festival için geri sayım başladı - Kültür - SanatBoğaziçi’ne başvuru vakti! Festival için geri sayım başladıBeyazperdede Türk sineması hâkimiyeti! En çok seyredilen 10 filmden 8’i yerli - Kültür - SanatBeyazperdede Türk sineması hâkimiyeti! En çok seyredilen 10 filmden 8’i yerliPicasso’nun ‘onaylı eserleri’ sergileniyor! Kültür Yolu bu kez Bursa'da - Kültür - SanatPicasso’nun ‘onaylı eserleri’ sergileniyor! Kültür Yolu bu kez Bursa'daAslına uygun restorasyon! Osmanlı Külliyesi ayağa kalktı - Kültür - SanatOsmanlı Külliyesi ayağa kalktı! Bugün ziyarete açılıyorŞehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın evini görenler hayret ediyor - Kültür - SanatGörenler hayran oluyor! Eşyaları evinden taşıyorHerkes yanından geçiyor, kimse hikayesini bilmiyor! Müslümanların İznik'teki izi olan tarihi levha bakımsızlık içinde - Kültür - SanatHerkes yanından geçiyor, hikayesini kimse bilmiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...