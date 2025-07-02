Ebrunun 400 senelik serüveni! Kitaplarla bütünleşen eşsiz eserler sergileniyor

Asırlardır kitap sanatlarının kalbi olan İstanbul, mazinin derinliklerinden gelen çok özel bir ebru sergisine ev sahipliği yapıyor... Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından Rami Kütüphanesinde açılan “Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru” adlı sergi, 16. asırdan 20. yüzyıla kadar olan devirden, eşsiz ebru eserlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sergide yer alan 30 yazma eser, 19 murakka’ ve ebru malzemeleri, ebru sanatının kitaplarla bütünleşmiş hâlini gözler önüne seriyor. İmparatorluğun sanatsal zenginliğini yansıtan serginin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Osmanlıda ebru sanatının yazma eserlerdeki gelişimini ilk defa kronolojik bir sıralamayla sanatseverlerle sunuyor oluşu. Böylece ebru sanatının tarihin akışında nasıl geliştiği ve farklı devirlerde hangi ebru anlayışlarının benimsendiği görülebiliyor.

İSİMSİZ KAHRAMANLARA SAYGI DURUŞU

Sergide Hatîb Mehmed Efendi, Hezarfen İbrahim Edhem Efendi ve Necmeddin Okyay gibi meşhur ebrucuların yazma eserlerdeki izleri gösterilerek sanat geleneğinin zenginliği yansıtılıyor. Bunun yanı sıra adları bile bilinmeyen birçok usta sanatçının eserlerine de yer verilerek Osmanlı ebru geleneğinin isimsiz kahramanları “saygı duruşunda” bulunuluyor!

“Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru” sergisi, 10 Temmuz’a kadar Rami’de görülebilecek.