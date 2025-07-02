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Beyazperdede Türk sineması hâkimiyeti! En çok seyredilen 10 filmden 8’i yerli

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beyazperdede Türk sineması hâkimiyeti! En çok seyredilen 10 filmden 8’i yerli
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, dünyada en çok yerli yapım seyredilen ülkelerden biri. Her ne kadar sinema seyircisi sayısı pandemiden sonra düşse de son rakamlar “yerli hâkimiyetini” teyit ediyor.

Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, 195’i yeni, toplam 323 filmin vizyona girdiği 2025’in ilk altı ayında, toplam seyirci sayısı 13 milyon 863 bin 770’e oldu. En çok seyredilen 10 filmden 8’inin ise yerli yapım olduğu görüldü. Sinema salonlarında bu sene en çok “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmi izlendi. 27 Aralık 2024’te vizyona giren yapım, 2025’te 1 milyon 684 bin 523 izleyiciyle buluştu.

Filmin toplam izleyici sayısı 2 milyon 277 bin 872 olurken, elde edilen gelir ise 386 milyon 263 bin lirayı aştı. En çok seyredilen filmler arasında ikinci sırada aksiyon ve macera türündeki “Bir Minecraft Filmi” yer aldı. Jared Hess’in yönettiği yapımı 1 milyon 5 bin 625 kişi seyretti. Mustafa Kotan’ın yönettiği “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” de vizyondaki dördüncü haftasında en çok seyredilen üçüncü film oldu. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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