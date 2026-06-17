Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sosyal medya üzerinden başlayan husumet bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sosyal medya ve telefon üzerinden başlayan tartışma, buluşma sonrası çıkan bıçaklı kavgayla trajik şekilde sonuçlandı.

Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ile arkadaşı Yusuf D., sosyal medya üzerinden tartıştıkları kişilerle yüz yüze görüşmek üzere buluştu. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda Fırat Berke Alkan ve Yusuf D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf D.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin izini kısa sürede tespit etti. Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda G.Ö., A.A. ve A.B.T. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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