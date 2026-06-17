İstanbul’da metrobüs durağındaki ‘yan bakma’ kavgasında 22 yaşındaki Ferdi Aras bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Korkunç olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar…

22 yaşındaki Ferdi Aras’ın Beylikdüzü’nde metrobüs durağında ‘yan baktın’ kavgasında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Beylikdüzü metrobüs durağında 18 yaşındaki B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle metrobüs içinde tartışma çıkmıştı. Nişanlısı ve kayınvalidesi ile yolculuk eden Ferdi Aras ve taraflar arasındaki tartışma metrobüsten inince de devam etmişti.

Metrobüs cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! 22 yaşındaki Ferdi Aras bıçaklanmıştı

18 yaşındaki B.B. Ferdi Aras’ı bıçaklamış, Aras hayatını kaybetmişti. B.B. tutuklanırken, babası M.B. (49) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Metrobüs cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! 22 yaşındaki Ferdi Aras bıçaklanmıştı

YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Olay anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıkmıştı. Metrobüsteki dehşete dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Ferdi Aras

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü metrobüs durağında 8 Haziran saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle metrobüs içinde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede son bulurken, Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı.

Taraflardan biri Aras’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Aras’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metrobüs cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! 22 yaşındaki Ferdi Aras bıçaklanmıştı

TUTUKLANMIŞTI

Polis ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. B.B 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

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