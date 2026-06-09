22 yaşındaki Ferdi Aras’ı bıçaklamıştı! Metrobüs cinayetinde 1 tutuklama!
Beylikdüzü'nde metrobüs durağında çıkan ‘yan bakma’ kavgasında 22 yaşındaki Ferdi Aras’ı bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki B.B. tutuklandı.
- Olay 7 Haziran'da Beylikdüzü Belediye Metrobüs durağında meydana geldi.
- Tartışma metrobüste başlayıp durakta kavgaya dönüştü.
- 18 yaşındaki şüpheli B.B., 22 yaşındaki Ferdi Aras'ı bıçaklayarak öldürdü.
- Saldırgan şüpheli B.B. tutuklandı.
- Şüphelinin babası M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olayla ilgili "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul’da Beylikdüzü Belediye metrobüs durağında 7 Haziran'da korkunç bir olay yaşanmıştı.
Metrobüste ‘yan bakma’ sebebiyle çıkan tartışma kısa süre sonra kavga dönmüş, durakta da devam etmişti. 18 yaşındaki şüpheli B.B., metrobüsten inen 22 yaşındaki Ferdi Aras'ın arkasından inerek bıçaklanarak öldürmüştü.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Kan donduran saldırı sonrasında B.B. (18) ve babası M.B. (49) gözaltına alınmıştı. 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. B.B. tutuklanırken, babası M.B. (49) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Metrobüs durağındaki tartışma sırasında bıçakla yaralanan Ferdi Aras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Metrobüste ‘yan baktın’ cinayeti! 22 yaşındaki genç nişanlısının gözü önünde bıçaklandı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler B.B. ile babası M.B'yi gözaltına almıştı.