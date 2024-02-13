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    • 3,5 milyonu yatırdı ve beklenen oldu! "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi vizyondan kaldırıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    3,5 milyonu yatırdı ve beklenen oldu! &quot;Cem Karaca&#039;nın Gözyaşları&quot; filmi vizyondan kaldırıldı
    Cem Karaca, Sinema, Biyografi, Mahkeme, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Film yapımcı Aytaç Medya "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin vizyondan kaldırıldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı Cem Karaca'nın filmi eşi İlkim Karaca tarafından dava edilmiş, 3.5 milyon teminat bedelini yatırması karşılığında filmin kaldırılacağı kararı verilmişti. İlkim Karaca parayı temin ederek filmi kaldırttı.

     "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle ilgili vizyona girdiği günden itibaren kaldırılmasına yönelik ara karar verilmiş, ancak film vizyonda yayına devam etmişti.

    Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan filmin kaldırılması için mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırması bekleniyordu. Karaca'nın belirlenen ücreti yatırması sonrası film vizyondan kaldırıldı.

    Yapımcı şirket Aytaç Medya, "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

    NE OLMUŞTU?

    Sanatçının hayatını işleyen “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi aile içinde gerilime sebep olmuştu. İstanbul Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, tedbir maksatlı filmin gösterimini durdurmaya yönelik ara karar açıkladı. Davacı İlkim Karaca 3,5 milyon liralık teminat bedelini öderse karar yürürlüğe girecek ve filmin gösterimleri durdurulacaktı.

    Davacı İlkim Karaca ise karar sonrası 3,5 milyon liralık teminat bedelini yatırdı. Buna göre yapımcılara mahkeme tebligatı ulaştıktan sonra filmin gösterimden kalkması gerekiyordu. Fakat bir müddet daha film vizyonda kaldı. 

    Film beklentilerin aksine toplam iki haftada 180 bin kişi tarafından seyredildi. 90 milyona mal olduğu iddia edilen eserin toplam gişe hasılatı ise 24 milyon 200 bin Türk lirasında kaldı.,

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cem KaracaSinemaBiyografiMahkeme
    Haberler > Kültür - Sanat > 3,5 milyonu yatırdı ve beklenen oldu! "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi vizyondan kaldırıldı
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