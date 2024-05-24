Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > 74 yıldır harabe haldeydi! 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kaldırılacak

74 yıldır harabe haldeydi! 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kaldırılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan ve görenleri üzen 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi restore edilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin restorasyonuna bu yıl başlanacak.

Bu yılın yatırım programına alınan restorasyon uygulama işi, cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayacak.

74 yıldır harabe haldeydi! 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kaldırılacak - 1. Resim

74 YILDIR HARABE HALDE

2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan, "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen Kirişhane semtindeki tek kubbeli, kare planlı, tek minareli ve avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

74 yıldır harabe haldeydi! 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kaldırılacak - 2. Resim

Pek çok kez Tunca taşkınında su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, bu nedenle 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Geçmiş yıllarda taşıma ve yerinde yükseltme projeleriyle restoresi gündeme gelen caminin son aşamada yerinde restore edilmesi planlandı.

74 yıldır harabe haldeydi! 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kaldırılacak - 3. Resim

Aradan geçen zaman içerisinde DSİ'nin bölgede yaptığı kanal çalışmalarıyla su taşkını sorununun ortadan kalktığı görüldü, restorasyonun yerinde yapılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda güncellenen proje, son haliyle Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı.

74 yıldır harabe haldeydi! 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kaldırılacak - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
"Bataklık Operasyonu" davasında Mahkeme hükmetti!Belirsizlik son buldu! Dursun Özbek'ten seçim öncesi Erden Timur açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Side'de tarihi bir an! 2500 yıllık mozaik zemin keşfedildi - Kültür - SanatSide'de tarihi bir an! 2500 yıllık mozaik zemin keşfedildiÇukurova’nın Efes’i! Kastabala’da kazı çalışmaları tekrar başladı - Kültür - SanatÇukurova’nın Efes’i! Kastabala’da kazı çalışmaları tekrar başladıAra Güler'in meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 67 yıl sonra buldu! İşte üzerinde yazanlar...  - Kültür - SanatAra Güler'in meşhur fotoğrafındaki mezar taşını 67 yıl sonra buldu! İşte üzerinde yazanlar... Samsun Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçileri hayran bırakıyor - Kültür - SanatBu müze özellikleriyle dünyada tekSteven Spielberg UFO filmiyle geliyor! Hikayeyi 'Dünyalar Savaşı'nın senaristi hazırlıyor - Kültür - SanatSteven Spielberg UFO filmiyle geliyorPeribacalarına üç boyutlu ışık kostümü! Zelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı - Kültür - SanatZelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...